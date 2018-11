NCAA Football

By The Associated Press

All Times EST AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA UCF 7 0 297 154 10 0 436 204 Temple 6 1 254 175 7 4 370 289 Cincinnati 5 2 219 133 9 2 363 187 South Florida 3 4 174 227 7 4 340 340 East Carolina 1 6 163 252 3 7 264 334 UConn 0 7 158 364 1 10 259 548 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Houston 5 2 317 239 8 3 526 361 Memphis 4 3 264 187 7 4 474 323 SMU 4 3 223 236 5 6 341 396 Tulane 4 3 190 186 5 6 279 306 Navy 2 5 166 231 3 8 287 390 Tulsa 1 6 183 224 2 9 262 331

Thursday’s Games

Houston 48, Tulane 17

Friday’s Games

Memphis 28, SMU 18

Saturday’s Games

Temple 27, South Florida 17

Navy 37, Tulsa 29

East Carolina 55, UConn 21

UCF 38, Cincinnati 13

Friday, Nov. 23

Houston at Memphis, TBA

UCF at South Florida, TBA

East Carolina at Cincinnati, TBA

Saturday, Nov. 24

Temple at UConn, TBA

Navy at Tulane, TBA

SMU at Tulsa, TBA

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 8 0 378 93 11 0 492 133 Syracuse 5 2 276 203 8 3 447 312 NC State 4 3 233 201 7 3 335 241 Boston College 4 3 188 166 7 4 363 266 Florida St. 3 5 163 250 5 6 249 337 Wake Forest 2 5 174 275 5 6 331 392 Louisville 0 8 162 398 2 9 227 473 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Pittsburgh 6 1 266 187 7 4 333 309 Georgia Tech 5 3 264 236 7 4 406 302 Virginia 4 3 163 139 7 4 311 227 Duke 3 4 169 209 7 4 319 270 Miami 3 4 173 141 6 5 347 215 Virginia Tech 3 4 162 206 4 6 282 317 North Carolina 1 6 188 255 2 8 273 346

Saturday’s Games

Pittsburgh 34, Wake Forest 13

NC State 52, Louisville 10

Notre Dame 36, Syracuse 3

North Carolina 49, W. Carolina 26

Miami 38, Virginia Tech 14

Georgia Tech 30, Virginia 27, OT

Florida St. 22, Boston College 21

Clemson 35, Duke 6

Friday’s Games

Virginia at Virginia Tech, 3:30 p.m.

Saturday, Nov. 24

Florida at Florida St., Noon

Georgia Tech at Georgia, Noon

Syracuse at Boston College, Noon

NC State at North Carolina, Noon

Wake Forest at Duke, 12:30 p.m.

Pittsburgh at Miami, 3:30 p.m.

Kentucky at Louisville, 7 p.m.

South Carolina at Clemson, 7 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Oklahoma 7 1 405 282 10 1 545 338 West Virginia 6 2 317 202 8 2 409 233 Texas 6 2 262 216 8 3 356 285 Iowa St. 5 3 224 182 6 4 253 208 Oklahoma St. 3 5 280 307 6 5 437 358 Baylor 3 5 185 263 5 6 304 350 Kansas St. 3 5 154 191 5 6 232 263 TCU 3 5 140 210 5 6 265 269 Texas Tech 3 5 257 242 5 6 424 338 Kansas 1 7 160 289 3 8 269 336

Saturday’s Games

TCU 16, Baylor 9

Kansas St. 21, Texas Tech 6

Oklahoma St. 45, West Virginia 41

Oklahoma 55, Kansas 40

Texas 24, Iowa St. 10

Friday’s Games

Texas at Kansas, Noon

Oklahoma at West Virginia, 8 p.m.

Saturday, Nov. 24

Kansas St. at Iowa St., TBA

Oklahoma St. at TCU, TBA

Baylor vs. Texas Tech at Arlington, Texas, Noon

