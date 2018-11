Nedbank Challenge Leading Scores

By The Associated Press

Thursday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $7.5 million Yardage: 7,831; Par: 72 (36-36) First Round Sergio Garcia, Spain 33-31—64 Charl Schwartzel, South Africa 35-33—68 Mike Lorenzo-Vera, France 33-35—68 Mikko Korhonen, Finland 35-33—68 Jason Scrivener, Australia 35-34—69 Andy Sullivan, England 36-33—69 Matt Wallace, England 38-31—69 Louis Oosthuizen, South Africa 33-36—69 Benjamin Hebert, France 35-34—69 Ashun Wu, China 35-34—69 Branden Grace, South Africa 36-34—70 Ryan Fox, New Zealand 36-34—70 Haotong Li, China 34-37—71 Matthew Fitzpatrick, England 36-35—71 Tapio Pulkkanen, Finland 34-37—71 Andrea Pavan, Italy 34-37—71 Jorge Campillo, Spain 33-38—71 Lee Westwood, England 34-37—71 Shane Lowry, Ireland 36-35—71 Ross Fisher, England 35-36—71 Also Rory McIlroy, Northern Ireland 34-38—72 Padraig Harrington, Ireland 39-34—73 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-38—75

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.