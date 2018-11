NFL Injury Report

By The Associated Press

Thursday

CAROLINA PANTHERS at PITTSBURGH STEELERS — PANTHERS: OUT: DE Marquis Haynes (illness), WR Torrey Smith (knee). QUESTIONABLE: DE Mario Addison (shoulder), C Ryan Kalil (ankle), LB David Mayo (groin), S Eric Reid (shoulder). DNP: DE Marquis Haynes (illness), C Ryan Kalil (ankle), WR Torrey Smith (knee). LIMITED: DE Mario Addison (shoulder), LB David Mayo (groin), S Eric Reid (shoulder). FULL: CB Captain Munnerlyn (chest), QB Cam Newton (right shoulder), TE Greg Olsen (foot). STEELERS: OUT: T Marcus Gilbert (knee), DT Daniel McCullers (ankle). FULL: WR Antonio Brown (not injury related), CB Joe Haden (not injury related), C Maurkice Pouncey (not injury related), QB Ben Roethlisberger (finger (left hand)), WR Ryan Switzer (ankle), WR James Washington (knee).

Sunday

ARIZONA CARDINALS at KANSAS CITY CHIEFS — CARDINALS: DNP: WR Larry Fitzgerald (not injury related), WR Chad Williams (ankle). LIMITED: S Tre Boston (chest), TE Jermaine Gresham (back), G Mike Iupati (back), DT Robert Nkemdiche (calf), DT Corey Peters (ankle), G Justin Pugh (hand), G Jeremy Vujnovich (hamstring). CHIEFS: DNP: S Eric Berry (heel), G Cameron Erving (illness), LB Anthony Hitchens (rib), C Mitch Morse (concussion), WR Sammy Watkins (foot). LIMITED: LB Justin Houston (hamstring), S Daniel Sorensen (knee), LB Frank Zombo (hamstring). FULL: WR Tyreek Hill (groin), G Andrew Wylie (back).

ATLANTA FALCONS at CLEVELAND BROWNS — FALCONS: DNP: K Matt Bryant (right hamstring), WR Mohamed Sanu (hip). LIMITED: CB Robert Alford (ankle), S Damontae Kazee (ankle), C Alex Mack (back), DT Deadrin Senat (shoulder). BROWNS: DNP: LB Jamie Collins (ankle), C J.C. Tretter (ankle), CB Denzel Ward (hip). LIMITED: T Desmond Harrison (illness), TE David Njoku (knee, ribs), S Damarious Randall (groin), LB Joe Schobert (ankle), WR Da’Mari Scott (shoulder), CB Tavierre Thomas (abdomen). FULL: WR Antonio Callaway (ankle), T Austin Corbett (foot), T Christopher Hubbard (toe), WR Jarvis Landry (wrist).

BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BILLS: DNP: LB Lorenzo Alexander (not injury related), QB Derek Anderson (concussion), TE Charles Clay (hamstring), RB Chris Ivory (shoulder), DE Trent Murphy (knee), DT Kyle Williams (not injury related). LIMITED: QB Josh Allen (right elbow), WR Kelvin Benjamin (knee), LB Tremaine Edmunds (concussion), WR Andre Holmes (neck). JETS: DNP: WR Robby Anderson (ankle), S Terrence Brooks (illness), QB Sam Darnold (foot), WR Quincy Enunwa (ankle), C Spencer Long (knee, finger), DT Steve McLendon (ankle), TE Neal Sterling (concussion). LIMITED: G James Carpenter (shoulder), CB Trumaine Johnson (quadricep), LB Frankie Luvu (neck), LB Kevin Pierre-Louis (foot). FULL: DE Tarell Basham (knee), T Kelvin Beachum (knee, ankle), CB Morris Claiborne (shoulder), LB Brandon Copeland (knee), RB Isaiah Crowell (ankle), LB Jordan Jenkins (ankle), S Marcus Maye (thumb), RB Elijah McGuire (foot), S Rontez Miles (knee, hip), WR Andre Roberts (back), T Brandon Shell (finger).

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — LIONS: DNP: G T.J. Lang (neck), CB Darius Slay (knee). LIMITED: DE Ezekiel Ansah (shoulder), RB LeGarrette Blount (knee), LB Eli Harold (shoulder), RB Kerryon Johnson (ankle), LB Jalen Reeves-Maybin (neck), TE Luke Willson (shoulder). BEARS: DNP: TE Dion Sims (concussion). LIMITED: WR Taylor Gabriel (knee). FULL: TE Ben Braunecker (concussion), G Eric Kush (neck), LB Khalil Mack (ankle), DT Bilal Nichols (knee), WR Allen Robinson (groin).

JACKSONVILLE JAGUARS at INDIANAPOLIS COLTS — JAGUARS: DNP: CB A.J. Bouye (calf), CB Quenton Meeks (knee). LIMITED: DT Eli Ankou (calf), DE Lerentee McCray (hamstring), TE James O’Shaughnessy (hip). FULL: QB Blake Bortles (left shoulder), RB Leonard Fournette (hamstring), CB D.J. Hayden (toe). COLTS: DNP: S Clayton Geathers (knee), TE Ryan Hewitt (ankle), S Michael Mitchell (calf), DT Hassan Ridgeway (illness), TE Erik Swoope (knee). LIMITED: WR Ryan Grant (ankle), CB Nate Hairston (ankle), S Malik Hooker (hip), RB Marlon Mack (foot), DE Kemoko Turay (neck), RB Robert Turbin (shoulder). FULL: G Braden Smith (hand).

LOS ANGELES CHARGERS at OAKLAND RAIDERS — CHARGERS: No Report. RAIDERS: No Report.

MIAMI DOLPHINS at GREEN BAY PACKERS — DOLPHINS: DNP: WR Danny Amendola (not injury related), DE Charles Harris (calf), DE Cameron Wake (not injury related). LIMITED: WR Jakeem Grant (achilles), T Ja’Wuan James (knee), G Ted Larsen (neck), WR Kenny Stills (groin), QB Ryan Tannehill (right shoulder), T Laremy Tunsil (knee, ankle). FULL: LB Stephone Anthony (quadricep), G Jesse Davis (elbow), TE A.J. Derby (foot), RB Kenyan Drake (shoulder), CB Xavien Howard (ankle), S Reshad Jones (shoulder), S T.J. McDonald (knee), WR DeVante Parker (knee), DE Robert Quinn (ankle), C Travis Swanson (elbow). PACKERS: DNP: TE Jimmy Graham (knee), CB Kevin King (hamstring). LIMITED: S Kentrell Brice (knee), T Bryan Bulaga (knee), LB Blake Martinez (ankle). FULL: WR Randall Cobb (hamstring), LB Nick Perry (ankle), QB Aaron Rodgers (knee).

NEW ENGLAND PATRIOTS at TENNESSEE TITANS — PATRIOTS: DNP: OT Trent Brown (illness). LIMITED: LS Joe Cardona (shoulder), WR Julian Edelman (ankle), TE Rob Gronkowski (ankle/back), LB Dont’a Hightower (knee), TE Jacob Hollister (hamstring), G Shaq Mason (calf), RB Sony Michel (knee), WR Cordarrelle Patterson (neck), DE John Simon (shoulder). TITANS: DNP: LB Darren Bates (illness), OT Jack Conklin (concussion), OT Dane Cruikshank (knee), WR Taywan Taylor (foot). LIMITED: LB Derrick Morgan (shoulder), WR Tajae Sharpe (ankle). FULL: LB Will Compton (hamstring).

NEW ORLEANS SAINTS at CINCINNATI BENGALS — SAINTS: DNP: DE Marcus Davenport (toe), WR Cameron Meredith (knee), G Larry Warford (not injury related), CB P.J. Williams (hamstring). LIMITED: T Terron Armstead (knee), T Andrus Peat (hip), T Ryan Ramczyk (knee), C Max Unger (knee). BENGALS: DNP: LB Vontaze Burfict (hip), CB Darqueze Dennard (sternoclavicular), WR A.J. Green (toe), TE Tyler Kroft (foot), G Alex Redmond (hamstring), LB Nick Vigil (knee). LIMITED: RB Giovani Bernard (knee), TE C.J. Uzomah (clavicle). FULL: G Clint Boling (back), C Billy Price (foot), WR John Ross (groin).

SEATTLE SEAHAWKS at LOS ANGELES RAMS — SEAHAWKS: No Report. RAMS: No Report.

WASHINGTON REDSKINS at TAMPA BAY BUCCANEERS — REDSKINS: DNP: WR Jamison Crowder (ankle), CB Quinton Dunbar (shin), T Morgan Moses (knee), RB Chris Thompson (rib), T Trent Williams (thumb). LIMITED: RB Adrian Peterson (shoulder), TE Jordan Reed (back). FULL: LB Ryan Anderson (knee), RB Kapri Bibbs (shoulder), CB Danny Johnson (forearm), QB Colt McCoy (right thumb), S Montae Nicholson (hip), CB Greg Stroman (hip). BUCCANEERS: DNP: DE Vinny Curry (ankle), T Demar Dotson (knee, shoulder), WR Mike Evans (knee), RB Ronald Jones (hamstring), CB M.J. Stewart (foot). LIMITED: RB Peyton Barber (ankle), G Evan Smith (hip, wrist). FULL: DE Jason Pierre-Paul (shoulder, foot).

DALLAS COWBOYS at PHILADELPHIA EAGLES — COWBOYS: DNP: WR Tavon Austin (groin), DE Taco Charlton (shoulder), DE David Irving (ankle), LB Sean Lee (hamstring), TE Geoff Swaim (knee), LB Joe Thomas (foot), WR Deonte Thompson (ribs), G Connor Williams (knee). LIMITED: DE Randy Gregory (knee), G Zack Martin (knee). FULL: CB Chidobe Awuzie (ankle). EAGLES: DNP: CB Sidney Jones (hamstring), C Jason Kelce (not injury related), CB Jalen Mills (foot). LIMITED: LB Nathan Gerry (ankle, knee), S Corey Graham (hamstring), T Lane Johnson (knee), RB Darren Sproles (hamstring). FULL: LB Kamu Grugier-Hill (thumb), T Jason Peters (biceps)

Monday

N.Y. GIANTS at SAN FRANCISCO 49ERS — GIANTS: No Report. 49ERS: No Report.

