NFL Injury Report

By The Associated Press

Sunday

SEATTLE SEAHAWKS at CAROLINA PANTHERS — SEAHAWKS: OUT: LB K.J. Wright (knee). QUESTIONABLE: WR Doug Baldwin (groin). PANTHERS: DOUBTFUL: WR Devin Funchess (back). QUESTIONABLE: WR Torrey Smith (knee).

NEW ENGLAND at N.Y. JETS — PATRIOTS: OUT: TE Dwayne Allen (knee). QUESTIONABLE: QB Tom Brady (knee/illness), DB Nate Ebner (knee), TE Rob Gronkowski (ankle/back), G Shaq Mason (calf), RB Sony Michel (knee). JETS: OUT: QB Sam Darnold (foot). DOUBTFUL: G James Carpenter (shoulder), S Marcus Maye (thumb/shoulder). QUESTIONABLE: WR Robby Anderson (ankle), LB Brandon Copeland (elbow).

JACKSONVILLE JAGUARS at BUFFALO BILLS — JAGUARS: OUT: WR D.J. Chark (quadricep), DE Lerentee McCray (hamstring), CB Quenton Meeks (knee), G Josh Walker (foot/ankle). QUESTIONABLE: DT Eli Ankou (calf), G A.J. Cann (hamstring), DT Marcell Dareus (back). BILLS: OUT: QB Derek Anderson (concussion). DOUBTFUL: TE Charles Clay (hamstring). QUESTIONABLE: C Russell Bodine (shoulder), CB Taron Johnson (shoulder), DE Shaq Lawson (elbow), DE Trent Murphy (knee).

SAN FRANCISCO 49ERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — 49ERS: OUT: WR Pierre Garcon (knee), G Joshua Garnett (thumb). QUESTIONABLE: LB Reuben Foster (hamstring). BUCCANEERS: OUT: LB Lavonte David (knee), S Justin Evans (toe), CB M.J. Stewart (foot). QUESTIONABLE: DE Vinny Curry (ankle), WR DeSean Jackson (thumb), C Ryan Jensen (hamstring), RB Ronald Jones (hamstring), DE Jason Pierre-Paul (knee/shoulder), LS Garrison Sanborn (knee), S Jordan Whitehead (concussion).

Advertisement

OAKLAND RAIDERS at BALTIMORE RAVENS — RAIDERS: OUT: WR Martavis Bryant (knee). QUESTIONABLE: CB Leon Hall (back), WR Jordy Nelson (knee). RAVENS: OUT: QB Joe Flacco (hip), G James Hurst (back). QUESTIONABLE: RB Alex Collins (foot), LB Anthony Levine (ankle), G Alex Lewis (shoulder), LB Tim Williams (ankle), CB Tavon Young (groin).

N.Y. GIANTS at PHILADELPHIA — GIANTS: OUT: DL Kerry Wynn (concussion). EAGLES: OUT: LB Jordan Hicks (calf), CB Sidney Jones (hamstring), CB Avonte Maddox (knee/ankle), CB Jalen Mills (foot), RB Darren Sproles (hamstring). QUESTIONABLE: CB Rasul Douglas (knee/ankle).

CLEVELAND BROWNS at CINCINNATI BENGALS — BROWNS: QUESTIONABLE: TE David Njoku (knee), C J.C. Tretter (ankle). BENGALS: OUT: WR Josh Malone (hamstring), LB Nick Vigil (knee). QUESTIONABLE: OT Cordy Glenn (back), WR A.J. Green (toe), CB Dre Kirkpatrick (shoulder).

ARIZONA CARDINALS at LOS ANGELES CHARGERS CARDINALS: OUT: LB Deone Bucannon (chest), S Rudy Ford (heel), OT D.J. Humphries (knee), WR Chad Williams (ankle). QUESTIONABLE: S Budda Baker (knee), K Phil Dawson (right hip), G Mike Iupati (back), DT Robert Nkemdiche (calf), DT Corey Peters (heel/back), TE John Phillips (knee), DT Olsen Pierre (ankle). CHARGERS: QUESTIONABLE: RB Melvin Gordon (hamstring/knee), DT Brandon Mebane (not injury related), WR Tyrell Williams (quadricep).

PITTSBURGH STEELERS at DENVER BRONCOS — STEELERS: OUT: OT Marcus Gilbert (knee), DE Stephon Tuitt (elbow). QUESTIONABLE: G Matt Feiler (pectoral). BRONCOS: OUT: LB Brandon Marshall (knee), S Dymonte Thomas (ankle). QUESTIONABLE: CB Bradley Roby (concussion).

MIAMI DOLPHINS at INDIANAPOLIS COLTS — DOLPHINS: OUT: WR Jakeem Grant (achilles). QUESTIONABLE: WR Danny Amendola (hamstring), TE A.J. Derby (foot, knee), DT Davon Godchaux (shin), OT Ja’Wuan James (knee), G Ted Larsen (neck), S T.J. McDonald (knee), WR DeVante Parker (shoulder). COLTS: OUT: TE Ryan Hewitt (ankle), C Ryan Kelly (knee), TE Erik Swoope (knee). QUESTIONABLE: TE Mo Alie-Cox (calf).

GREEN BAY at MINNESOTA — PACKERS: OUT: DL Mike Daniels (foot), LB Nick Perry (knee). DOUBTFUL: S Raven Greene (ankle). QUESTIONABLE: CB Bashaud Breeland (groin), S Kentrell Brice (ankle), RB Tra Carson (rib), WR Randall Cobb (hamstring), TE Jimmy Graham (knee/thumb), CB Kevin King (hamstring), G Lucas Patrick (concussion). VIKINGS: OUT: WR Chad Beebe (hamstring), LB Ben Gedeon (concussion), TE David Morgan (knee), S Andrew Sendejo (groin).

Monday

TENNESSEE TITANS at HOUSTON TEXANS — TITANS: DNP: RB David Fluellen (knee), OT Taylor Lewan (illness). LIMITED: C Ben Jones (shoulder), WR Taywan Taylor (foot). FULL: QB Marcus Mariota (neck). TEXANS: LIMITED: WR Keke Coutee (hamstring), LB Zach Cunningham (knee), LB Duke Ejiofor (shoulder), G Zach Fulton (shoulder), WR DeAndre Hopkins (foot), G Senio Kelemete (ankle), DE J.J. Watt (knee). FULL: CB Aaron Colvin (ankle), OT Julien Davenport (shoulder), S Andre Hal (shoulder), CB Johnathan Joseph (ankle), LB Whitney Mercilus (ankle), LB Brian Peters (ankle).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.