NFL Injury Report

By The Associated Press

Thursday

NEW ORLEANS at DALLAS — SAINTS: OUT: T Terron Armstead (pectoral). DNP: T Terron Armstead (pectoral). FULL: TE Dan Arnold (chest), DE Marcus Davenport (toe), K Wil Lutz (back), T Andrus Peat (shoulder), WR Tre’Quan Smith (toe), CB P.J. Williams (hip). COWBOYS: OUT: WR Tavon Austin (groin), DE David Irving (ankle), LB Sean Lee (hamstring), TE Geoff Swaim (wrist). QUESTIONABLE: DT Maliek Collins (knee), G Zack Martin (knee), T Tyron Smith (neck), G Xavier Su’a-Filo (ankle). DNP: WR Tavon Austin (groin), DE David Irving (ankle), LB Sean Lee (hamstring), T Tyron Smith (neck), TE Geoff Swaim (wrist). LIMITED: DT Maliek Collins (knee), G Zack Martin (knee), G Xavier Su’a-Filo (ankle). FULL: DE Taco Charlton (shoulder), WR Allen Hurns (thumb), G Adam Redmond (concussion), DT Daniel Ross (calf), LB Joe Thomas (foot), G Connor Williams (knee).

Sunday

ARIZONA at GREEN BAY — CARDINALS: DNP: LB Deone Bucannon (chest), WR Larry Fitzgerald (not injury related), LB Haason Reddick (neck). LIMITED: S Budda Baker (knee), S Rudy Ford (heel), OL D.J. Humphries (knee), DT Corey Peters (back), OL Jeremy Vujnovich (hamstring), WR Chad Williams (ankle). FULL: OL Mike Iupati (back), CB Leonard Johnson (hip), DT Robert Nkemdiche (calf), TE John Phillips (knee). PACKERS: DNP: OT David Bakhtiari (knee), CB Bashaud Breeland (groin), S Kentrell Brice (ankle/concussion), RB Tra Carson (rib), DL Mike Daniels (foot), WR Trevor Davis (hamstring), TE Jimmy Graham (knee/thumb), S Raven Greene (ankle). LIMITED: WR Randall Cobb (hamstring), CB Kevin King (hamstring), WR Equanimeous St. Brown (elbow), G Lane Taylor (quadricep). FULL: QB Aaron Rodgers (knee).

MINNESOTA at NEW ENGLAND — VIKINGS: DNP: WR Chad Beebe (hamstring), WR Stefon Diggs (knee), TE David Morgan (knee), CB Xavier Rhodes (hamstring). LIMITED: LB Ben Gedeon (concussion),WR Adam Thielen (calf). FULL: G Tom Compton (knee), LB Eric Kendricks (chest), G Mike Remmers (lower back). PATRIOTS: DNP: TE Dwayne Allen (knee). LIMITED: QB Tom Brady (knee), DB Nate Ebner (knee). FULL: WR Julian Edelman (foot).

BALTIMORE RAVENS at ATLANTA FALCONS — RAVENS: DNP: RB Alex Collins (foot), WR Michael Crabtree (not injury related), RB Gus Edwards (ankle), QB Joe Flacco (hip), S Tony Jefferson (ankle), S Anthony Levine (ankle), CB Jimmy Smith (illness), S Eric Weddle (not injury related), LB Tim Williams (illness), G Marshal Yanda (not injury related), CB Tavon Young (groin). LIMITED: G James Hurst (back). FALCONS: DNP: K Matt Bryant (back). LIMITED: LS Josh Harris (hip), S Kemal Ishmael (knee), LB Deion Jones (foot), WR Calvin Ridley (ankle, elbow). FULL: CB Brian Poole (finger).

BUFFALO BILLS at MIAMI DOLPHINS — BILLS: DNP: LB Lorenzo Alexander (not injury related), G John Miller (oblique), CB Lafayette Pitts (concussion), DT Kyle Williams (not injury related). LIMITED: QB Derek Anderson (concussion), TE Charles Clay (hamstring), CB Taron Johnson (shoulder). DOLPHINS: DNP: WR Danny Amendola (knee), C Travis Swanson (ankle). LIMITED: TE A.J. Derby (foot, knee), RB Kenyan Drake (shoulder), T Ja’Wuan James (knee), G Ted Larsen (neck), WR DeVante Parker (shoulder), T Laremy Tunsil (knee). FULL: CB Cornell Armstrong (knee), DE Andre Branch (shoulder, hamstring), CB Xavien Howard (ankle), S Reshad Jones (shoulder), CB Bobby McCain (knee), S T.J. McDonald (knee), QB Ryan Tannehill (right shoulder).

CAROLINA PANTHERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — PANTHERS: DNP: S Mike Adams (not injury related), WR Devin Funchess (back, not injury related), CB Donte Jackson (quadricep), C Ryan Kalil (not injury related), TE Chris Manhertz (ankle), TE Greg Olsen (foot), DE Julius Peppers (not injury related), S Eric Reid (shoulder), WR Curtis Samuel (hamstring). LIMITED: QB Cam Newton (right shoulder), DT Kawann Short (calf), WR Torrey Smith (knee). BUCCANEERS: DNP: CB Carlton Davis (ankle), S Isaiah Johnson (illness), CB M.J. Stewart (foot). LIMITED: Lavonte David (knee), T Demar Dotson (knee, hamstring), S Justin Evans (toe), WR DeSean Jackson (thumb), DT Gerald McCoy (ankle, shoulder), DE Jason Pierre-Paul (knee), LS Garrison Sanborn (knee), T Leonard Wester (knee). FULL: RB Peyton Barber (ankle, shoulder), C Ryan Jensen (hamstring).

CHICAGO BEARS at NEW YORK GIANTS — BEARS: DNP: RB Benny Cunningham (ankle), DT Akiem Hicks (achilles), CB Sherrick McManis (hamstring). LIMITED: QB Mitchell Trubisky (right shoulder). FULL: LB Aaron Lynch (concussion), TE Adam Shaheen (concussion). GIANTS: DNP: TE Evan Engram (hamstring). LIMITED: LB Lorenzo Carter (hip), LB Tae Davis (ankle), LB B.J. Goodson (neck), CB Grant Haley (hamstring), S Curtis Riley (shoulder), DE Kerry Wynn (concussion).

CLEVELAND BROWNS at HOUSTON TEXANS — BROWNS: DNP: T Austin Corbett (foot), C J.C. Tretter (ankle). LIMITED: TE David Njoku (knee). FULL: TE Seth DeValve (calf), DT Larry Ogunjobi (shoulder), CB Tavierre Thomas (abdomen), LB Tanner Vallejo (knee). TEXANS: LIMITED: WR Keke Coutee (hamstring), G Zach Fulton (shoulder), WR DeAndre Hopkins (foot), CB Kareem Jackson (groin), CB Johnathan Joseph (ankle, knee), G Senio Kelemete (ankle), TE Jordan Thomas (hamstring), DE J.J. Watt (knee). FULL: RB Alfred Blue (thigh), LB Dylan Cole (wrist, knee), CB Aaron Colvin (ankle), LB Zach Cunningham (knee), LB Duke Ejiofor (shoulder), LB Whitney Mercilus (ankle), LB Brian Peters (ankle), S Justin Reid (knee), WR Demaryius Thomas (wrist).

DENVER BRONCOS at CINCINNATI BENGALS— BRONCOS: DNP: LB Shaquil Barrett (hip), CB Tramaine Brock (ribs). LIMITED: LB Brandon Marshall (knee), S Dymonte Thomas (ankle). BENGALS: DNP: DE Carlos Dunlap (hip), WR Alex Erickson (not injury related), T Jake Fisher (back), T Cordy Glenn (back), WR Josh Malone (hamstring), CB Tony McRae (concussion). LIMITED: WR A.J. Green (toe), CB Dre Kirkpatrick (shoulder), LB Nick Vigil (knee).

INDIANAPOLIS COLTS at JACKSONVILLE JAGUARS — COLTS: DNP: TE Mo Alie-Cox (calf), TE Eric Ebron (back), S Clayton Geathers (knee), WR T.Y. Hilton (groin), C Ryan Kelly (knee), LB Darius Leonard (shoulder, knee), RB Marlon Mack (concussion), LB Anthony Walker (shoulder). LIMITED: TE Ryan Hewitt (ankle), S Malik Hooker (hip), S Michael Mitchell (calf), TE Erik Swoope (knee). JAGUARS: DNP: WR D.J. Chark (quadricep), S Tashaun Gipson (ankle), CB Jalen Ramsey (knee). LIMITED: DE Calais Campbell (ankle), DT Marcell Dareus (back), S Cody Davis (hamstring), CB Tre Herndon (ankle), DE Lerentee McCray (hamstring), CB Quenton Meeks (knee), T Jermey Parnell (knee), T Josh Walker (foot, ankle). FULL: QB Blake Bortles (right wrist).

KANSAS CITY CHIEFS at OAKLAND RAIDERS — CHIEFS: DNP: WR Sammy Watkins (foot). LIMITED: S Eric Berry (heel). FULL: LB Anthony Hitchens (rib), C Mitch Morse (concussion). RAIDERS: No Report.

LOS ANGELES RAMS at DETROIT LIONS — RAMS: No Report. LIONS: DNP: RB Nick Bellore (ankle), RB Kerryon Johnson (knee). LIMITED: WR Bruce Ellington (back), LB Jalen Reeves-Maybin (neck), TE Michael Roberts (shoulder).

NEW YORK JETS at TENNESSEE TITANS — JETS: DNP: WR Robby Anderson (ankle), RB Trenton Cannon (hamstring), S Marcus Maye (shoulder, thumb). LIMITED: QB Sam Darnold (foot), WR Quincy Enunwa (ankle), LB Jordan Jenkins (shoulder), QB Josh McCown (back, right hand). FULL: T Kelvin Beachum (knee), CB Morris Claiborne (shoulder), C Spencer Long (knee, finger), DT Steve McLendon (ankle), TE Eric Tomlinson (elbow). TITANS: DNP: S Dane Cruikshank (knee). LIMITED: CB Malcolm Butler (concussion), RB David Fluellen (knee), CB Adoree’ Jackson (knee), G Josh Kline (shoulder), T Taylor Lewan (ankle), WR Tajae Sharpe (ankle). FULL: QB Marcus Mariota (abdomen), WR Taywan Taylor (foot).

SAN FRANCISCO 49ERS at SEATTLE SEAHAWKS — 49ERS: No Report. SEAHAWKS: No Report.

LOS ANGELES CHARGERS at PITTSBURGH STEELERS — CHARGERS: DNP: TE Antonio Gates (not injury related), RB Melvin Gordon (knee), DT Brandon Mebane (not injury related). LIMITED: WR Tyrell Williams (quadricep). FULL: RB Austin Ekeler (neck). STEELERS: DNP: S Morgan Burnett (back), LB Bud Dupree (pectoral), C B.J. Finney (not injury related), T Marcus Gilbert (knee), C Maurkice Pouncey (not injury related), QB Ben Roethlisberger (not injury related). FULL: TE Xavier Grimble (concussion).

Monday

WASHINGTON REDSKINS at PHILADELPHIA EAGLES — REDSKINS: No Report. EAGLES: No Report.

