NYC FC-Atlanta United, Sums

By The Associated Press

New York City 1 0—1 Atlanta 2 1—3

First half_1, Atlanta, Martinez, 32 (penalty kick), 25th minute; 2, Atlanta, Almiron, 13, 42nd; 3, New York City, Chanot, 2, 45th.

Second half_4, Atlanta, Martinez, 33 (Remedi), 83rd.

Goalies_New York City, Sean Johnson, Brad Stuver; Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann.

Yellow Cards_Atlanta, Escobar, 44th; Robinson, 61st. New York City, Chanot, 6th; Herrera, 40th; Moralez, 74th; Callens, 88th.

Advertisement

Referee_Mark Geiger. Assistant Referees_Matthew Nelson; Corey Rockwell; Dave Gantar. 4th Official_Armando Villarreal.

A_70.

___

Lineups

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar, Leandro Gonzalez Pirez, Michael Parkhurst, Miles Robinson; Miguel Almiron (Ezequiel Barco, 84th), Greg Garza, Julian Gressel, Eric Remedi; Josef Martinez (Hector Villalba, 86th), Darlington Nagbe (Kevin Kratz, 89th).

New York City_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ben Sweat, Anton Tinnerholm; Yangel Herrera (Valentin Castellanos, 46th), Jesus Medina, Maxi Moralez, Alexander Ring; Ismael Tajouri, David Villa.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.