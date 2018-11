NYC Marathon Results

By The Associated Press

Sunday At New York Men

1. Lelisa Desisa, Ethiopia, 2:05:59.

2. Shura Kitata, Ethiopia, 2:06:01.

3. Geoffrey Kamworor, Kenya, 2:06:26.

4. Tamirat Tola, Ethiopia 2:08:30.

5. Daniel Wanjiru, Kenya, 2:10:21.

6. Jared Ward, United States, 2:12:24.

7. Scott Fauble, United States, 2:12:28.

8. Festus Talam, Kenya, 2:12:40.

9. Shadrack Biwott, United States, 2:12:52.

10. Chris Derrick, United States, 2:13:08.

11. Juan Luis Barrios, Mexico, 2:13:55.

12. Tadesse Yae Dabi, United States, 2:13:57.

13. Tim Ritchie, United States, 2:15:22.

14. Ryan Vail, United States, 2:15:31.

15. Jonny Mellor, Britain, 2:16:09.

16. Harbert Okuti, United States, 2:16:51.

17. Scott Smith, United States, 2:17:12.

18. Bernard Lagat, United States, 2:17:20.

19. Girma Bekele Gebre, United States, 2:18:18.

20. Birhanu Dare Kemal, United States, 2:18:20.

21. Mizael Carrera, United States, 2:19:29.

22. Suleman Abrar Shifa, United States, 2:19:45.

23. Diriba Degefa Yigezu, United States, 2:20:01.

24. Temesgen Habtemariam Bekele, United States, 2:20:16.

25. Andrew Davies, Britain, 2:20:23.

26. Florent Caelen, Belgium, 2:22:53.

27. Jeremy Bennie, United States, 2:23:16.

28. Matt Gillespie, United States, 2:25:05.

29. Luis Rivero, Guatemala, 2:25:25.

30. Derrick Hamel, United States, 2:25:43.

31. Aliaksandr Leuchanka, United States, 2:26:11.

32. Alex Monroe, United States, 2:26:28.

33. Nicholas Hilton, United States, 2:26:31.

34. Daniel Glaz, United States, 2:26:45.

35. Nick McCormick, Britain, 2:27:35.

36. Felix Plinke, Germany, 2:27:43.

37. James Kelly, United States, 2:27:49.

38. David Kilgore, United States, 2:28:01.

39. Jack St Marie, United States, 2:28:05.

40. Matthew Beamer, United States, 2:28:08.

41. Cristian Marianelli, Italy, 2:28:35.

42. Peter Lighting, Britain, 2:28:41.

43. Sean Fitzpatrick, Britain, 2:28:43.

44. Raul Fernandez, Spain, 2:28:43.

45. Lucas Baez, Argentina, 2:28:53.

46. Chris Thompson, Britain, 2:28:54.

47. Massi Milani, Italy, 2:28:55.

48. Charles Sandison, United States, 2:29:02.

49. Alex Price, United States, 2:29:18.

50. Abu Kebede Diriba, United States, 2:29:25.

51. Daniele Meucci, Italy, 2:29:38.

52. Lawrence Avery, Britain, 2:29:47.

53. Andre Borgen, Norway, 2:29:49.

54. Conor Cashin, United States, 2:29:54.

55. Yipeng Li, China, 2:30:07.

56. Stuart Haynes, United States, 2:30:18.

57. Martin Kjall-Ohlsson, Norway, 2:30:33.

58. Eric Bowles, United States, 2:30:56.

59. Jerome Joussemet, France, 2:30:57.

60. Chris Hartshorn, United States, 2:31:13.

61. Robert Heczko, Czech Republic, 2:31:15.

62. Tim Rossi, United States, 2:31:19.

63. Jonathan Tipper, Britain, 2:31:22.

64. Jordan Odonoghue, United States, 2:31:29.

65. Steven McElligott, Canada, 2:31:40.

66. Joe Viavattine, United States, 2:31:51.

67. Sjef Kimpe, Netherlands, 2:32:03.

68. Grzegorz Gronostaj, Poland, 2:32:03.

69. Jonnathan Varela, Costa Rica, 2:32:08.

70. Damien Bruneau, Australia, 2:32:46.

71. Hashem Zikry, United States, 2:32:51.

72. Felix Cancre, United States, 2:33:06.

73. Connor Martin, United States, 2:33:19.

74. Andrea Fraquelli, Britain, 2:33:30.

75. Seth Woodring, United States, 2:33:46.

76. Tim Jeffreys, United States, 2:33:48.

77. Kieran Little, Ireland, 2:33:53.

78. Matt Lindgren, United States, 2:34:26.

79. Ciaran McGonagle, Ireland, 2:34:38.

80. Stefano Ghenda, Italy, 2:34:44

81. John Paulett, United States, 2:34:47.

82. Michael Wardian, United States, 2:34:54.

83. Calum Neff, United States, 2:34:54.

84. Hugh Parker, United States, 2:35:08.

85. Narciso Mejia, United States, 2:35:08.

86. David Roeske, United States, 2:35:13.

87. William Warren, United States, 2:35:25.

88. Jonathan Rosenbrier, Britain, 2:35:37.

89. Chris Gabrielson, United States, 2:35:47.

90. Mateusz Landuch, Poland, 2:35:48.

91. Ole Kristian Heggheim, Norway, 2:35:52.

92. Laurent Michellier, France, 2:35:58.

93. Giuseppe Del Priore, Italy, 2:36:03.

94. Connor Hesselbirg, United States, 2:36:06.

95. Pal Oraug, Norway, 2:36:18.

96. Jarrod McMullen, Asutralia, 2:36:19.

97. Oz Pearlman, United States, 2:36:23.

98. Franklin Castillo Castillo, Costa Rica, 2:36:26.

99. Stephen Bione, United States, 2:36:31.

100. Travis Haslam, Australia, 2:36:33.

Women

1. Mary Keitany, Kenya, 2:22:48.

2. Vivian Cheruiyot, Kenya, 2:26:02.

3. Shalane Flanagan, United States, 2:26:22.

4. Molly Huddle, United States, 2:26:44.

5. Rahma Tusa, Ethiopia 2:27:13.

6. Desiree Linden, United States, 2:27:51.

7. Allie Kieffer, United States, 2:28:12.

8. Lisa Weightman, Australia, 2:29:11

9. Mamitu Daska, United States, 2:30:31.

10. Belaynesh Fikadu, United States, 2:30:47.

11. Stephanie Bruce, United States, 2:30:59.

12. Roberta Groner, United States, 2:31:01.

13. Gerda Steyn, South Africa, 2:31:04.

14. Carrie Dimoff, United States, 2:31:12.

15. Samantha Bluske, United States, 2:32:04.

16. Sydney Devore, United States, 2:32:43.

17. Brittany Charboneau, United States, 2:36:35.

18. Sarah Sellers, United States, 2:36:37.

19. Eva Almkvist, Sweden, 2:36:48.

20. Lydia O’Donnell, New Zealand, 2:40:52.

21. Beverly Ramos, United States, 2:40:58.

22. Adriana Aparecida da Silva, Brazil, 2:41:00.

23. Angela Ortiz, United States, 2:41:32.

24. Eva Vail, United States, 2:42:19.

25. Kelsey Bruce, United States, 2:46:38.

Wheelchair Men

1. Daniel Romanchuk, United States, 1:36:21.

2. Marcel Hug, Switzerland, 1:36:22.

3. David Weir, Britain, 1:36:23.

4. Aaron Pike, United States, 1:40:22.

5. Kurt Fearnley, Australia, 1:40:23.

Women

1. Manuela Schar, Switzerland, 1:50:27.

2. Tatyana McFadden, United States, 1:50:48.

3. Lihong Zou, China, 1:56:14.

4. Eliza Ault-Connell, Australia, 1:57:00.

5. Margriet van Den Broek, Netherlands, 1:57:30.

Handcycle Men

1. Vicente Yanguez, Spain, 1:34:39.

2. Fabio Faborges, Brazil, 1:36:54.

3. Dennis McGorty, United States, 1:38:18.

4. Edson Nascimento, Brazil, 1:40:25.

5. Jess Walton, United States, 1:44:02.

Women

1. Devann Murphy, United States, 2:30:05.

2. Beth Sanden, United States, 2:32:43.

3. Edie Perkins, United States, 2:43:20.

4. Jessica Hayon, United States, 2:59:36.

5. Wilfredo Colon, United States, 3:32:10.

