Pelicans-Thunder, Box

Johnson 1-6 2-2 5, A.Davis 7-20 6-7 20, Mirotic 5-12 5-6 16, Holiday 8-13 5-7 22, Moore 2-3 0-0 4, Miller 3-4 0-0 9, Randle 10-10 4-4 26, C.Diallo 1-1 2-2 4, Frazier 0-3 0-0 0, Clark 4-12 1-2 10. Totals 41-84 25-30 116.
George 6-17 7-7 23, Grant 5-12 3-4 13, Adams 9-12 0-2 18, Westbrook 6-16 5-8 17, Ferguson 2-3 0-0 5, Patterson 3-4 1-2 10, Noel 0-2 1-2 1, Felton 1-3 0-0 2, Schroder 9-16 3-3 22, H.Diallo 2-4 0-1 4, Abrines 2-4 2-2 7. Totals 45-93 22-31 122.
|New Orleans
|28
|35
|23
|30—116
|Oklahoma City
|36
|26
|38
|22—122
3-Point Goals_New Orleans 9-29 (Miller 3-4, Randle 2-2, Clark 1-4, Johnson 1-5, Mirotic 1-5, Holiday 1-6, Frazier 0-1, A.Davis 0-1, Moore 0-1), Oklahoma City 10-27 (George 4-10, Patterson 3-3, Abrines 1-2, Ferguson 1-2, Schroder 1-3, Felton 0-1, H.Diallo 0-1, Westbrook 0-2, Grant 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_New Orleans 45 (Mirotic 16), Oklahoma City 41 (Adams 8). Assists_New Orleans 27 (Holiday 14), Oklahoma City 26 (Westbrook 9). Total Fouls_New Orleans 26, Oklahoma City 23. A_18,203 (18,203).
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