PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Nov. 4 Points Money 1. Xander Schauffele 594 $1,782,150 2. Kevin Tway 574 $1,284,560 3. Brooks Koepka 556 $1,826,000 4. Marc Leishman 545 $1,381,600 5. Bryson DeChambeau 500 $1,260,000 6. Gary Woodland 458 $1,424,300 7. Patrick Cantlay 430 $1,047,523 8. Cameron Champ 356 $883,381 9. Tony Finau 333 $1,104,970 10. Sam Ryder 305 $737,440 11. Chesson Hadley 296 $756,793 12. Brandt Snedeker 295 $692,905 13. Emiliano Grillo 287 $694,442 14. Ryan Moore 271 $626,960 15. Ryan Palmer 268 $804,470 16. Rafa Cabrera Bello 231 $695,365 17. Bronson Burgoon 214 $537,277 18. Abraham Ancer 211 $542,593 19. Scott Piercy 201 $572,120 20. Justin Rose 200 $587,000 21. Jason Day 174 $513,333 22. J.B. Holmes 169 $388,135 23. Corey Conners 165 $475,200 24. Sungjae Im 164 $373,925 25. Andrew Putnam 160 $465,189 26. Lucas Glover 159 $373,927 27. Paul Casey 155 $360,240 28. Si Woo Kim 153 $356,570 29. Keegan Bradley 150 $378,320 30. Kiradech Aphibarnrat 148 $428,303 31. Chez Reavie 139 $419,643 32. Robert Streb 132 $319,278 33. J.J. Spaun 131 $365,325 34. Cameron Smith 130 $417,516 35. Adam Scott 120 $331,500 36. Louis Oosthuizen 118 $294,124 37. Ian Poulter 116 $321,500 38. Rickie Fowler 115 $289,333 39. Troy Merritt 115 $270,820 40. Justin Thomas 111 $279,765 41. Pat Perez 109 $377,243 42. Beau Hossler 107 $227,720 43. Aaron Baddeley 104 $241,280 43. Luke List 104 $241,280 45. Harold Varner III 103 $216,875 46. C.T. Pan 103 $210,215 47. Kyle Stanley 99 $226,620 48. Danny Lee 99 $211,555 49. Carlos Ortiz 98 $269,810 50. Bill Haas 98 $228,400 51. Charles Howell III 97 $255,350 52. Adam Schenk 97 $234,314 53. Alex Noren 97 $225,100 54. Adam Hadwin 96 $302,500 55. Tyrrell Hatton 95 $251,230 56. Kevin Chappell 95 $231,824 57. Keith Mitchell 93 $235,850 58. Billy Horschel 93 $204,737 59. Sam Burns 93 $255,200 60. Denny McCarthy 90 $220,789 61. Anders Albertson 88 $211,781 62. Tommy Fleetwood 86 $210,563 62. Patrick Reed 86 $210,563 64. Joaquin Niemann 85 $214,473 65. Byeong Hun An 83 $218,610 66. Nick Watney 80 $156,131 67. Peter Malnati 78 $148,475 68. Martin Laird 77 $180,811 69. Roberto Castro 76 $198,505 70. Bud Cauley 74 $178,115 71. Hideki Matsuyama 73 $196,100 72. Patrick Rodgers 72 $144,252 73. Joel Dahmen 71 $142,329 74. Cameron Davis 70 $125,541 75. Nate Lashley 70 $130,416 76. Brandon Harkins 68 $173,288 77. Jim Knous 68 $153,600 77. Chase Wright 68 $153,600 79. Austin Cook 66 $153,610 80. Brendan Steele 66 $193,620 81. Ted Potter, Jr. 60 $179,010 82. Kevin Na 58 $159,773 83. Richy Werenski 58 $104,248 84. Stewart Cink 57 $139,265 85. Julian Etulain 55 $115,200 86. Jamie Lovemark 50 $107,615 87. D.J. Trahan 49 $135,809 88. Ryan Armour 49 $102,071 89. Tom Hoge 48 $94,120 90. Webb Simpson 48 $101,675 90. Aaron Wise 48 $101,675 92. Seth Reeves 48 $145,430 93. Ryan Blaum 48 $95,296 94. Hunter Mahan 47 $90,508 95. Hudson Swafford 46 $87,262 96. Peter Uihlein 44 $93,785 97. Phil Mickelson 44 $80,960 97. Michael Thompson 44 $80,960 99. Johnson Wagner 42 $68,965 100. Shawn Stefani 42 $119,114 101. Satoshi Kodaira 42 $110,812 102. Jon Rahm 41 $86,500 103. Nick Taylor 41 $77,525 104. Jimmy Walker 41 $84,544 105. Patton Kizzire 39 $126,395 106. Whee Kim 39 $85,112 107. James Hahn 38 $88,916 108. Kevin Streelman 38 $63,495 109. Kramer Hickok 36 $62,300 110. Danny Willett 35 $79,895 111. Dylan Frittelli 34 $56,744 112. Alex Prugh 33 $65,260 113. Branden Grace 33 $102,595 114. Jhonattan Vegas 32 $59,192 115. Jonas Blixt 32 $54,565 116. Harris English 31 $63,754 117. Talor Gooch 30 $74,800 117. Stephan Jaeger 30 $74,800 119. Ernie Els 29 $62,625 120. Seamus Power 29 $61,600 121. Brian Stuard 28 $62,470 122. Dustin Johnson 28 $74,500 123. Wyndham Clark 28 $57,604 124. Brice Garnett 28 $58,690 125. Sung Kang 27 $67,832 126. Matt Every 26 $49,456 126. Robert Garrigus 26 $49,456 126. Rory Sabbatini 26 $49,456 129. Vaughn Taylor 24 $56,724 130. Kelly Kraft 24 $49,723 131. Graeme McDowell 23 $53,622 132. Charley Hoffman 22 $84,730 133. Tom Lovelady 22 $38,720 134. Adam Svensson 22 $41,280 135. Brian Harman 21 $87,715 136. Mackenzie Hughes 20 $32,400 137. Sam Saunders 19 $41,464 138. Jason Kokrak 18 $51,680 139. Wes Roach 17 $35,535 140. Nicholas Lindheim 17 $29,944 140. Andres Romero 17 $29,944 142. Kyoung-Hoon Lee 17 $40,215 143. Jason Dufner 16 $39,255 144. Sebastian Munoz 16 $33,366 145. Rod Pampling 16 $45,390 146. Brian Gay 15 $47,135 147. Scott Stallings 15 $43,150 148. Cameron Tringale 14 $27,829 149. Jose de Jesus Rodriguez 14 $31,892 150. Francesco Molinari 14 $62,500

