PGA Tour-Mayakoba Classic Par Scores

Thursday At El Camaleon GC at the Mayakoba Resort Playa del Carmen, Mexico Purse: $7.2 million Yardage: 6,987; Par: 71 (36-35) First Round Matt Kuchar 32-32—64 -7 Kramer Hickok 32-32—64 -7 Dominic Bozzelli 32-32—64 -7 Anirban Lahiri 32-33—65 -6 Richy Werenski 32-33—65 -6 Bud Cauley 32-33—65 -6 Abraham Ancer 31-34—65 -6 Emiliano Grillo 32-33—65 -6 Adam Hadwin 34-31—65 -6 Gary Woodland 32-33—65 -6 Kevin Chappell 34-31—65 -6 J.T. Poston 30-35—65 -6 Sung Kang 33-32—65 -6 Harold Varner III 33-32—65 -6 Stephan Jaeger 30-35—65 -6 Danny Lee 33-32—65 -6 Patton Kizzire 32-33—65 -6 Matt Jones 33-32—65 -6 James Hahn 32-34—66 -5 Keith Mitchell 34-32—66 -5 Joaquin Niemann 34-32—66 -5 Rickie Fowler 32-34—66 -5 Brian Harman 31-35—66 -5 Russell Henley 32-34—66 -5 Adam Schenk 34-32—66 -5 Sungjae Im 33-33—66 -5 Pat Perez 32-34—66 -5 Oscar Fraustro 33-33—66 -5 Kyoung-Hoon Lee 34-32—66 -5 Scott Brown 35-32—67 -4 Chez Reavie 32-35—67 -4 C.T. Pan 33-34—67 -4 Armando Favela 34-33—67 -4 Chase Wright 34-33—67 -4 Josh Teater 34-33—67 -4 Ryan Armour 33-34—67 -4 Scott Piercy 33-34—67 -4 Harris English 36-31—67 -4 Peter Malnati 33-34—67 -4 Carlos Ortiz 33-34—67 -4 Anders Albertson 32-35—67 -4 Tom Hoge 34-34—68 -3 Nick Taylor 35-33—68 -3 Seth Reeves 34-34—68 -3 Hunter Mahan 34-34—68 -3 Alex Cejka 35-33—68 -3 Whee Kim 35-33—68 -3 Brice Garnett 35-33—68 -3 Cameron Champ 34-34—68 -3 Jhonattan Vegas 34-34—68 -3 Jim Herman 34-34—68 -3 Brian Gay 34-34—68 -3 Cameron Davis 33-35—68 -3 Shintaro Ban 34-34—68 -3 Kelly Kraft 34-35—69 -2 Sam Ryder 35-34—69 -2 J.B. Holmes 33-36—69 -2 Fabian Gomez 35-34—69 -2 Jason Dufner 36-33—69 -2 Jim Furyk 33-36—69 -2 D.A. Points 35-34—69 -2 Joel Dahmen 33-36—69 -2 Ryan Blaum 34-35—69 -2 Adri Arnaus 34-35—69 -2 J.J. Spaun 34-35—69 -2 Rory Sabbatini 33-36—69 -2 Vaughn Taylor 35-34—69 -2 Sean O’Hair 36-33—69 -2 Tony Finau 35-34—69 -2 Charles Howell III 34-35—69 -2 Jonas Blixt 31-38—69 -2 Wesley Bryan 33-36—69 -2 Scott Langley 36-33—69 -2 Shawn Stefani 33-36—69 -2 John Chin 34-35—69 -2 Sebastian Munoz 35-34—69 -2 Luke List 35-35—70 -1 Bill Haas 37-33—70 -1 Andrew Landry 34-36—70 -1 Sangmoon Bae 35-35—70 -1 Wyndham Clark 36-34—70 -1 Brian Stuard 34-36—70 -1 Adam Svensson 34-36—70 -1 Eamonn McLoughlin 34-36—70 -1 Brandon Harkins 34-36—70 -1 Chris Stroud 34-36—70 -1 Graeme McDowell 36-34—70 -1 Steve Marino 35-35—70 -1 Zach Bauchou 34-36—70 -1 Jose de Jesus Rodriguez 34-36—70 -1 Ollie Schniederjans 35-36—71 E Aaron Wise 35-36—71 E Hudson Swafford 36-35—71 E Billy Horschel 36-35—71 E Zach Johnson 34-37—71 E Kevin Stadler 37-34—71 E Ryan Moore 36-35—71 E Charley Hoffman 34-37—71 E Max Homa 37-34—71 E Sebastian Vazquez 37-34—71 E Jamie Lovemark 37-34—71 E Jordan Spieth 35-36—71 E Grayson Murray 39-32—71 E Kevin Kisner 35-36—71 E Si Woo Kim 36-35—71 E Sam Burns 34-37—71 E Roberto Diaz 39-32—71 E Norman Xiong 35-36—71 E Chris Kirk 38-34—72 +1 Cody Gribble 37-35—72 +1 Corey Conners 35-37—72 +1 Beau Hossler 35-37—72 +1 Martin Laird 38-34—72 +1 Alex Prugh 37-35—72 +1 Seamus Power 37-35—72 +1 Ernie Els 35-37—72 +1 Denny McCarthy 40-32—72 +1 Viktor Hovland 37-35—72 +1 Tyler Duncan 38-35—73 +2 Mackenzie Hughes 35-38—73 +2 Kyle Jones 36-37—73 +2 Martin Trainer 36-37—73 +2 Curtis Luck 38-36—74 +3 John Huh 38-36—74 +3 Kevin Streelman 38-36—74 +3 Patrick Rodgers 37-38—75 +4 Sam Saunders 39-36—75 +4 Robert Streb 40-35—75 +4 Roger Sloan 38-37—75 +4 Matt Hutchins 38-37—75 +4 Brad Adamonis 39-37—76 +5 Freddie Jacobson 43-33—76 +5

