PGA Tour-Mayakoba Classic Scores

Saturday At El Camaleon GC at the Mayakoba Resort Playa del Carmen, Mexico Purse: $7.2 million Yardage: 6,987; Par: 71 Third Round Matt Kuchar 64-64-65—193 Whee Kim 68-63-66—197 Richy Werenski 65-66-67—198 Danny Lee 65-66-67—198 Aaron Wise 71-65-63—199 J.J. Spaun 69-65-65—199 Cameron Champ 68-62-69—199 Brice Garnett 68-67-65—200 Jim Furyk 69-65-66—200 Emiliano Grillo 65-68-67—200 Abraham Ancer 65-68-67—200 Pat Perez 66-67-67—200 Adam Hadwin 65-67-68—200 Anirban Lahiri 65-66-69—200 Tony Finau 69-65-67—201 Kelly Kraft 69-64-68—201 Harold Varner III 65-69-68—202 Stephan Jaeger 65-69-68—202 J.T. Poston 65-69-68—202 Vaughn Taylor 69-68-65—202 Dominic Bozzelli 64-67-71—202 Chez Reavie 67-68-68—203 Russell Henley 66-69-68—203 Rickie Fowler 66-68-69—203 Josh Teater 67-67-69—203 James Hahn 66-67-70—203 Patton Kizzire 65-66-72—203 Armando Favela 67-67-70—204 Kevin Chappell 65-70-69—204 Steve Marino 70-64-70—204 C.T. Pan 67-69-68—204 Bud Cauley 65-68-71—204 Kyoung-Hoon Lee 66-66-72—204 Scott Piercy 67-68-70—205 Denny McCarthy 72-64-69—205 Scott Langley 69-67-69—205 Ryan Armour 67-67-71—205 Jhonattan Vegas 68-66-71—205 Chris Kirk 72-66-67—205 Sung Kang 65-70-71—206 Jose de Jesus Rodroguez 70-64-72—206 Adam Schenk 66-70-70—206 Jamie Lovemark 71-66-69—206 Sam Ryder 69-68-69—206 Kramer Hickok 64-68-74—206 Billy Horschel 71-66-69—206 Seth Reeves 68-69-69—206 Si Woo Kim 71-67-68—206 Joel Dahmen 69-69-68—206 Jason Dufner 69-66-72—207 Oscar Fraustro 66-70-71—207 Brian Gay 68-63-76—207 Scott Brown 67-68-73—208 Cameron Davis 68-68-72—208 Sebastian Munoz 69-67-72—208 J.B. Holmes 69-68-71—208 Jonas Blixt 69-63-76—208 Anders Albertson 67-71-70—208 Tyler Duncan 73-65-70—208 Keith Mitchell 66-71-72—209 Bill Haas 70-68-71—209 Brian Harman 66-68-76—210 Joaquin Niemann 66-71-73—210 Rory Sabbatini 69-69-72—210 Ernie Els 72-66-72—210 Gary Woodland 65-73-72—210 Brandon Harkins 70-67-74—211 Harris English 67-70-74—211 Hudson Swafford 71-67-73—211 Chase Wright 67-71-73—211 Matt Jones 65-73-74—212 Shintaro Ban 68-67-81—216

