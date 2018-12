PGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through Nov. 18 FedExCup Season Points

1, Charles Howell III, 597.400. 2, Xander Schauffele, 594.250. 3, Kevin Tway, 573.600. 4, Brooks Koepka, 556.000. 5, Marc Leishman, 545.000. 6, Cameron Champ, 521.463. 7, Matt Kuchar, 504.800. 8, Bryson DeChambeau, 500.000. 9, Gary Woodland, 470.614. 10, Patrick Cantlay, 430.250.

Scoring Average

1, Bryson DeChambeau, 67.526. 2, Justin Rose, 68.243. 3, Webb Simpson, 68.598. 4, Rickie Fowler, 68.857. 5, Tony Finau, 68.902. 6, Jason Gore, 68.929. 7, Brooks Koepka, 69.024. 8, Cameron Champ, 69.096. 9, Aaron Wise, 69.107. 10, Matt Kuchar, 69.232.

Driving Distance

1, Cameron Champ, 328.2. 2, Kevin Tway, 326.6. 3, Brendan Steele, 326.0. 4, Patrick Cantlay, 323.3. 5, George Cunningham, 322.0. 6, Tyler McCumber, 321.6. 7, Grayson Murray, 321.3. 8, Tony Finau, 320.6. 9, Ryan Palmer, 318.8. 10, Wyndham Clark, 318.3.

Driving Accuracy Percentage

1, Dong Seop Maeng, 91.07%. 2, Jim Furyk, 85.71%. 3, George Cunningham, 80.36%. 4, Satoshi Kodaira, 79.17%. 5 (tie), Ryan Armour, Brendon Todd and Bryson DeChambeau, 78.57%. 8, Brian Gay, 78.21%. 9, Brice Garnett, 78.17%. 10, Matt Kuchar, 76.79%.

Greens in Regulation Percentage

1, Louis Oosthuizen, 84.03%. 2 (tie), Bryson DeChambeau and George Cunningham, 83.33%. 4, Charles Howell III, 82.14%. 5 (tie), Matt Kuchar and D.J. Trahan, 80.56%. 7, Ryan Palmer, 79.63%. 8, Hayden Buckley, 79.17%. 9, Stewart Cink, 78.89%. 10, Branden Grace, 78.70%.

Total Driving

1, George Cunningham, 8. 2, Bryson DeChambeau, 22. 3, Brendan Steele, 28. 4, Satoshi Kodaira, 36. 5, Charles Howell III, 76. 6, Jason Kokrak, 82. 7, Ryan Moore, 90. 8, Scott Piercy, 92. 9, Nick Watney, 98. 10, Matt Kuchar, 99.

SG-Putting

1, Si Woo Kim, 2.455. 2, Jonathan Randolph, 1.843. 3, Abraham Ancer, 1.692. 4, Brandt Snedeker, 1.664. 5, Ben Silverman, 1.623. 6, Dylan Meyer, 1.611. 7, Martin Piller, 1.522. 8, Kevin Dougherty, 1.280. 9, Julián Etulain, 1.258. 10, Denny McCarthy, 1.240.

Birdie Average

1, Aaron Wise, 6.50. 2, Cameron Champ, 5.85. 3, Gary Woodland, 5.81. 4, Henrik Norlander, 5.75. 5 (tie), Matt Kuchar, Marc Leishman, Ben Leong, HaoTong Li and Bryson DeChambeau, 5.50. 10, Si Woo Kim, 5.44.

Eagles (Holes per)

1 (tie), Zach Johnson, Max Homa and JC Ritchie, 36.0. 4, Paul Casey, 43.2. 5 (tie), Robert Garrigus, Tyrone Van Aswegen, Keegan Bradley, Thomas Pieters, Justin Thomas and John Catlin, 48.0.

Sand Save Percentage

1 (tie), D.A. Points, Billy Hurley III, Henrik Norlander, Tommy Fleetwood, Brendon Todd, Matthew Fitzpatrick and Maverick McNealy, 100.00%. 8 (tie), Adam Scott and Shawn Stefani, 90.00%. 10, 3 tied with 87.50%.

All-Around Ranking

1, Bryson DeChambeau, 106. 2, Scott Piercy, 364. 3, Danny Lee, 422. 4, Cameron Champ, 452. 5, Beau Hossler, 463. 6, Webb Simpson, 492. 7, Gary Woodland, 495. 8, Emiliano Grillo, 522. 9, Jason Gore, 525. 10, Sam Ryder, 529.

