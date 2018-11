Real Salt Lake-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

Real Salt Lake 1 2—3 Los Angeles FC 1 1—2

First half_1, Real Salt Lake, Kreilach, 13 (Lennon), 21st minute; 2, Los Angeles FC, Silva, 1 (Vela), 31st.

Second half_3, Los Angeles FC, Ramirez, 3 (Nguyen), 55th; 4, Real Salt Lake, Kreilach, 14, 58th; 5, Real Salt Lake, Savarino, 7 (Kreilach), 69th.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna; Los Angeles FC, Tyler Miller, Luis Lopez.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Herrera, 30th; Savarino, 45th; Baird, 54th; Rusnak, 75th; Sunny, 86th. Los Angeles FC, Vela, 26th; Zimmermann, 47th.

Referee_Mark Geiger. Assistant Referees_Frank Anderson; Logan Brown; Kevin Stott. 4th Official_Baldomero Toledo.

A_22,000.

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Marcelo Silva; Corey Baird (Joao Plata, 59th), Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Luke Mulholland, Albert Rusnak (Justen Glad, 90th), Jefferson Savarino (Sunny, 82nd); Brooks Lennon.

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour, Jordan Harvey, Danilo Silva, Walker Zimmermann; Benny Feilhaber (Eduard Atuesta, 73rd), Lee Nguyen; Latif Blessing (Aaron Kovar, 76th), Adama Diomande (Christian Ramirez, 46th), Diego Rossi, Carlos Vela.

