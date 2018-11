Real Salt Lake-Sporting KC, Sums

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 2—2 Kansas City 2 2—4

First half_1, Kansas City, Rubio, 10 (Gutierrez), 14th minute; 2, Kansas City, Salloi, 12 (Gutierrez), 19th.

Second half_3, Real Salt Lake, Saucedo, 4 (Plata), 60th; 4, Kansas City, Sanchez, 5 (penalty kick), 67th; 5, Real Salt Lake, Kreilach, 15 (Plata), 72nd; 6, Kansas City, Salloi, 13, 90th.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna; Kansas City, Tim Melia, Adrian Zendejas.

Yellow Cards_Kansas City, Rubio, 63rd; Espinoza, 82nd. Real Salt Lake, Herrera, 49th; Beckerman, 64th.

Referee_Jose Carlos Rivero. Assistant Referees_Adam Wienckowski; Andrew Bigelow; Kevin Stott. 4th Official_Christopher Penso.

A_19,918.

Lineups

Kansas City_Tim Melia; Matt Besler, Ike Opara, Seth Sinovic, Graham Zusi; Roger Espinoza, Felipe Gutierrez, Ilie Sanchez; Diego Rubio (Khiry Shelton, 68th), Johnny Russell (Yohan Croizet, 77th), Daniel Salloi.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Nick Besler, Aaron Herrera, Nedum Onuoha; Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Luke Mulholland (Pablo Ruiz, 90th), Jefferson Savarino, Luis Silva (Sebastian Saucedo, 45th); Brooks Lennon, Joao Plata.

