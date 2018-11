Saturday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Albany (NY) 75, Canisius 66

Baruch 71, Regis 52

Brown 82, Sacred Heart 77

Chestnut Hill 62, Queens (NY) 55

Cornell 86, NJIT 73

Dominican (NY) 88, Mercy 65

Drexel 89, La Salle 84

Duquesne 69, Radford 64

FIU 98, Columbia 87

Fordham 67, Youngstown St. 61

Franklin & Marshall 85, Hobart 84

Furman 76, Villanova 68, OT

Mass.-Lowell 92, Army 85

Michigan 84, George Washington 61

NYU 82, Sarah Lawrence 66

Pittsburgh 71, North Alabama 66

Providence 76, South Carolina 67

Robert Morris 68, MVSU 59

Saint Louis 66, Seton Hall 64

Scranton 82, Hartwick 67

St. Lawrence 92, Ursinus 83

Stony Brook 72, Norfolk St. 65

Thiel 66, Defiance 48

Wagner 79, Fairfield 73

SOUTH

Augusta 64, Paine 62

Barton 97, Clayton St. 63

Berea 90, Eureka 88

Bryan 89, Allen 80

Campbellsville 104, Philander Smith 82

Carson-Newman 87, King (Tenn.) 86

Christian Brothers 81, Lincoln Memorial 75

Coastal Carolina 78, UNC Asheville 52

Cumberland (Tenn.) 86, Bethel (Tenn.) 84

ETSU 76, Winthrop 74

Eastern 68, Maryville (Tenn.) 65

Emory 109, Keuka 73

FAU 85, Towson 71

George Mason 69, Southern U. 65

Georgia Southern 88, Pepperdine 78

Great Lakes Christian 90, Asbury 87

Jacksonville 71, South Alabama 48

Kentucky Christian 96, Wright St.-Lake 84

Lee 104, Brescia 61

Lindenwood (Mo.) 89, Lane 72

Louisiana College 82, Rhodes 59

Mary Washington 79, Guilford 77

Memphis 109, Yale 102, 2OT

Miami 78, Bethune-Cookman 70

N. Iowa 90, E. Kentucky 85

N. Kentucky 59, Manhattan 53

NC State 82, Maine 63

Oakwood 67, Lindsey Wilson 66

Old Dominion 65, Kennesaw St. 47

SE Louisiana 69, Stetson 57

Tennessee St. 113, Fisk 61

Thomas More 85, Akron-Wayne 53

UMBC 68, High Point 59

Union (Ky.) 72, Milligan 59

Union (Tenn.) 77, Trevecca Nazarene 70

Virginia St. 70, St. Augustine’s 51

W. Carolina 94, Hiwassee 55

MIDWEST

Albion 112, Kenyon 61

Anderson (Ind.) 75, Kalamazoo 70

Augustana (Ill.) 86, Calvin 67

Beloit 74, Macalester 65

Bemidji St. 95, Northland 69

Benedictine (Kan.) 79, Mount Mercy 65

Black Hills St. 65, Augustana (SD) 62

Briar Cliff 100, Doane 89

Carroll (Wis.) 76, Central 71

Clarke 78, Baker 68

Columbia (Mo.) 80, St. Louis Pharmacy 72

Concordia (Moor.) 79, Oak Hills 60

Concordia (St.P.) 85, Edgewood 70

Cornerstone 82, Siena Heights 67

Culver-Stockton 84, MidAm Nazarene 81

Drake 75, Texas St. 69

Dubuque 86, St. Scholastica 75

E. Illinois 68, W. Illinois 66, OT

E. Michigan 80, Boston U. 62

Georgetown (Ky.) 86, Talladega 72

Green Bay 87, Morehead St. 70

Gustavus 71, Northwestern (Minn.) 68

Illinois Wesleyan 86, Alma 81

Lewis 74, Wayne (Mich.) 72

Madonna 88, Lourdes 68

Manchester 86, Adrian 78

Maranatha Baptist 81, Wis. Lutheran 75

Marian (Wis.) 74, Wis.-Superior 66

Marquette 74, Presbyterian 55

Milwaukee Engineering 73, Lawrence 54

Minn. St.-Mankato 80, St. Cloud St. 77

Minn.-Crookston 84, Valley City St. 54

Missouri Valley 92, Grand View 61

Montana 73, Miami (Ohio) 71

N. Illinois 73, Illinois Tech 66

Nebraska Wesleyan 77, St. Norbert 67

North Dakota 112, Minn.-Morris 58

Northern St. (SD) 75, S. Dakota Tech 67

Notre Dame 73, William & Mary 64

Peru St. 71, Central Methodist 70

Ripon 61, Wis.-La Crosse 57

S. Illinois 78, Ark.-Pine Bluff 48

SE Missouri 63, Chattanooga 42

St. John’s (Minn.) 71, Wis.-Platteville 55

St. Mary’s (Minn.) 79, Martin Luther 63

UIC 71, Bradley 70

W. Michigan 99, Aquinas 52

WVU Tech 80, Michigan-Dearborn 58

Winona St. 87, Waldorf 44

Wis.-Eau Claire 82, McMurry 71

Wis.-Stevens Pt. 87, Buena Vista 72

Wis.-Stout 91, Bethel (Minn.) 80

Wis.-Whitewater 89, Concordia (Wis.) 70

Wisconsin 96, Houston Baptist 59

Wright St. 89, North Florida 72

SOUTHWEST

Incarnate Word 80, N. Dakota St. 78, OT

Lamar 74, Prairie View 67

Lipscomb 79, SMU 73

North Texas 68, Md.-Eastern Shore 34

Rice 102, Northwestern St. 74

FAR WEST

BYU 91, Alabama A&M 60

CS Bakersfield 73, San Jose St. 72

Coll. of Idaho 76, Embry-Riddle 60

E. Mennonite 62, Mount Aloysius 59

E. Washington 87, UMKC 80, OT

Evergreen St. 93, Portland Bible 68

Lewis-Clark St. 2, Walla Walla 0

Montana Tech 97, Multnomah Bible 81

New Mexico St. 98, New Mexico 94

Northwest U. 91, Cal Maritime 76

Portland 80, CS Northridge 77

Portland St. 125, Willamette 61

Puget Sound 101, Old Westbury 100, OT

UC Davis 57, Texas A&M-CC 54

UC Riverside 63, UC Merced 53

UC Santa Barbara 88, Montana St. 69

