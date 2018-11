Through Friday, November 2, 2018

By The Associated Press

GP G A PTS Mikko Rantanen, COL 14 5 19 24 Nathan MacKinnon, COL 14 11 10 21 Evgeni Malkin, PIT 11 7 13 20 Connor McDavid, EDM 12 9 10 19 Patrice Bergeron, BOS 12 7 12 19 Gabriel Landeskog, COL 14 11 7 18 Patrick Kane, CHI 13 11 7 18 Johnny Gaudreau, CGY 14 6 11 17 Matthew Tkachuk, CGY 14 5 12 17 Sebastian Aho, CAR 13 4 13 17 9 tied with 16 pts.

