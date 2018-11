Thunder-Cavaliers, Box

By The Associated Press

OKLAHOMA CITY (95)

George 7-16 3-4 18, Grant 4-9 2-2 12, Adams 3-6 3-6 9, Schroder 11-19 6-8 28, Ferguson 1-3 2-2 4, Noel 0-1 0-0 0, Patterson 1-5 0-2 3, Felton 2-6 0-0 4, Diallo 3-7 2-2 8, Abrines 3-12 0-0 9. Totals 35-84 18-26 95.

CLEVELAND (86)

Osman 0-1 0-0 0, Smith 5-17 0-0 13, Thompson 5-13 0-0 10, Sexton 7-14 0-0 15, Hood 3-7 3-3 11, Nance Jr. 3-6 0-0 6, Frye 0-0 0-0 0, Zizic 3-5 4-4 10, Hill 0-0 0-0 0, Korver 2-8 1-1 7, Nwaba 0-1 3-4 3, Clarkson 5-17 0-1 11. Totals 33-89 11-13 86.

Oklahoma City 23 25 23 24—95 Cleveland 20 20 24 22—86

3-Point Goals_Oklahoma City 7-27 (Abrines 3-10, Grant 2-3, Patterson 1-3, George 1-3, Ferguson 0-1, Diallo 0-2, Felton 0-2, Schroder 0-3), Cleveland 9-31 (Smith 3-11, Hood 2-3, Korver 2-7, Sexton 1-2, Clarkson 1-7, Osman 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 44 (Adams 13), Cleveland 51 (Thompson 15). Assists_Oklahoma City 10 (George, Adams, Ferguson, Felton 2), Cleveland 17 (Clarkson 8). Total Fouls_Oklahoma City 23, Cleveland 26. Technicals_Oklahoma City coach Billy Donovan. A_19,432 (20,562).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.