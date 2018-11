Thunder-Wizards, Box

By The Associated Press

OKLAHOMA CITY (134)

George 6-12 1-1 17, Grant 9-11 2-3 22, Adams 6-7 3-4 15, Westbrook 10-16 3-4 23, Ferguson 3-5 0-0 9, Nader 0-0 0-0 0, Noel 2-2 5-6 9, Patterson 2-8 2-2 8, Schroder 6-11 2-2 16, Diallo 2-5 3-4 7, Luwawu-Cabarrot 0-1 0-0 0, Abrines 3-8 0-0 8. Totals 49-86 21-26 134.

WASHINGTON (111)

Porter Jr. 4-6 0-0 9, Morris 2-6 0-0 4, Howard 7-8 6-8 20, Wall 8-13 1-2 19, Beal 10-16 3-3 27, Green 0-3 2-2 2, Oubre Jr. 6-17 2-3 14, Brown Jr. 3-4 0-0 7, Smith 2-4 0-0 5, Mahinmi 1-2 0-0 2, Satoransky 1-4 0-0 2, Rivers 0-3 0-0 0. Totals 44-86 14-18 111.

Oklahoma City 35 44 31 24—134 Washington 30 20 35 26—111

3-Point Goals_Oklahoma City 15-32 (George 4-6, Ferguson 3-5, Grant 2-3, Schroder 2-3, Patterson 2-5, Abrines 2-7, Westbrook 0-1, Diallo 0-1, Luwawu-Cabarrot 0-1), Washington 9-30 (Beal 4-7, Wall 2-5, Smith 1-2, Brown Jr. 1-2, Porter Jr. 1-3, Satoransky 0-1, Green 0-1, Rivers 0-1, Morris 0-2, Oubre Jr. 0-6). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 38 (Noel 7), Washington 30 (Rivers 5). Assists_Oklahoma City 34 (Westbrook 12), Washington 27 (Wall 9). Total Fouls_Oklahoma City 20, Washington 21. Technicals_Oklahoma City coach Thunder (Defensive three second). A_20,409 (20,356).

