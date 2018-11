Tuesday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

CCSU 86, Mass.-Lowell 74

Canisius 82, Bucknell 73

Clarion 90, Thiel 80

Dartmouth 100, Elms 54

Delaware 100, Chestnut Hill 62

Harvard 74, UMass 71

LIU Brooklyn 89, Fairfield 87

Lehigh 78, Marist 72

Longwood 66, Md.-Eastern Shore 63

Loyola (Md.) 91, Delaware St. 62

Penn 91, Lafayette 61

Providence 70, Holy Cross 61

Temple 81, Georgia 77

Wagner 90, Cortland St. 58

SOUTH

Barton 98, Coker 61

Berea 89, Boyce 67

Bethune-Cookman 104, Trinity Baptist 44

Campbellsville 109, Alice Lloyd 79

Charleston Southern 89, SC State 72

Chattanooga 92, Cumberland (Tenn.) 61

Coll. of Charleston 66, Rhode Island 55

E. Kentucky 107, Midway 52

Emory & Henry 95, Transylvania 73

FIU 86, Milwaukee 83

Flagler 82, Paine 64

Furman 88, Gardner-Webb 86, OT

Georgia Southern 98, George Mason 89

Georgia St. 62, Mercer 60

Greensboro 73, Guilford 72

Howard 108, Regent 51

Kentucky St. 73, Wilberforce 65

LSU 85, Memphis 76

Liberty 93, Trevecca Nazarene 40

Lindsey Wilson at Indiana-Southeast, ppd.

Louisiana Tech 89, Harding 58

Louisville 104, Southern U. 54

Miami 96, Stephen F. Austin 58

Milligan 75, St. Andrews 53

NC State 100, UNC Asheville 49

Savannah St. 97, Tennessee Tech 83

South Carolina 81, Norfolk St. 64

Tennessee 66, Georgia Tech 53

Tulane 81, Coastal Carolina 76

UALR 83, Tennessee St. 67

UNC Greensboro 82, UNC Wilmington 61

Winthrop 134, Pfeiffer 99

MIDWEST

Augustana (SD) 83, Chadron St. 69

Cincinnati 73, NC Central 51

Cleveland St. 94, Urbana 65

Georgetown 88, Illinois 80

Illinois St. 75, Chicago St. 71

Indiana-East 87, Taylor 77

Kent St. 90, Shawnee St. 69

Minot St. 85, Yellowstone Christian 58

N. Michigan 64, Minn. Duluth 52

Purdue Fort Wayne 111, Manchester 65

Saint Louis 69, North Alabama 58

St. Cloud St. 121, Crown (Minn.) 81

W. Michigan 85, Oakland 77, OT

Wayne (Neb.) 84, Waldorf 56

Wisconsin 77, Xavier 68

SOUTHWEST

Cal Baptist 70, Oral Roberts 69

Texas St. 97, Hardin-Simmons 52

Texas Tech 59, SE Louisiana 40

FAR WEST

BYU 82, Northwestern St. 57

California 80, Hampton 66

Colorado 100, Drake 71

Loyola Marymount 79, CS Northridge 64

N. Colorado 88, Pepperdine 80

New Mexico 90, Iona 83

Nicholls 82, Idaho 77

Pacific 91, CS Stanislaus 66

UC Santa Barbara 88, Cal Lutheran 32

UNLV 72, UC Riverside 51

Utah St. 94, MVSU 59

Warner Pacific 75, Lewis & Clark 65

EXHIBITION

Wofford 94, Carver 35

