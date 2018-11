Turkish Airlines Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday Regnum Carya Golf & Spa Resort Antalya, Turkey Purse: $7 million Yardage: 7,159; Par: 71 Final x-won on first playoff hole x-Justin Rose, England 65-65-69-68—267 Haotong Li, China 66-67-63-71—267 Thomas Detry, Belgium 66-70-68-65—269 Adrian Otaegui, Spain 68-65-71-65—269 Lucas Bjerregaad, Denmark 70-67-66-67—270 Martin Kaymer, Germany 66-69-69-66—270 Tommy Fleetwood, England 68-66-68-69—271 Thorbjorn Olesen, Denmark 65-67-68-71—271 Danny Willett, England 67-65-69-70—271 Thomas Aiken, South Africa 71-65-66-70—272 Sam Horsfield, England 66-67-68-71—272 Alexander Levy, France 67-66-66-73—272 Tapio Pulkkanen, Finland 68-70-67-67—272 Alexander Bjork, Sweden 73-69-65-66—273 Nicolas Colsaerts, Belgium 69-66-70-68—273 Tom Lewis, England 69-63-71-70—273 Shane Lowry, Ireland 68-70-67-68—273 Also Julian Suri, United States 67-68-70-70—275 Padraig Harrington, Ireland 65-70-71-72—278

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.