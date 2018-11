Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Final Trn Money 1. Sungjae Im 25 $553,800 2. Kramer Hickok 26 $396,968 3. Anders Albertson 23 $325,689 4. Sam Burns 17 $296,534 5. Scott Langley 22 $284,842 6. Cameron Champ 21 $278,671 7. Cameron Davis 15 $272,729 8. Martin Trainer 21 $269,712 9. Kyoung-Hoon Lee 25 $267,671 10. Chase Wright 25 $256,276 11. Denny McCarthy 4 $255,793 12. Sebastian Munoz 23 $243,593 13. Kyle Jones 27 $233,419 14. Adam Svensson 23 $219,833 15. Sangmoon Bae 3 $218,156 16. Alex Prugh 26 $215,500 17. John Chin 23 $211,064 18. Wes Roach 25 $210,859 19. Sepp Straka 26 $205,924 20. Jose de Jesus Rodriguez 24 $200,738 21. Josh Teater 26 $200,263 22. Henrik Norlander 24 $197,588 23. Joseph Bramlett 23 $197,348 24. Carlos Ortiz 24 $195,337 25. Wyndham Clark 24 $192,473 26. Adam Long 27 $192,463 27. Roger Sloan 24 $189,594 28. Julian Etulain 25 $188,302 29. Robert Streb 4 $187,460 30. Chris Thompson 24 $186,488 31. Joey Garber 24 $185,506 32. Kevin Dougherty 27 $185,251 33. Brady Schnell 25 $180,491 34. Roberto Castro 14 $172,054 35. Hank Lebioda 26 $169,758 36. Stephan Jaeger 6 $168,923 37. Taylor Moore 24 $163,420 38. Ben Taylor 25 $163,343 39. Willy Wilcox 22 $162,896 40. Seth Reeves 24 $161,559 41. Peter Malnati 4 $157,296 42. Nelson Ledesma 24 $152,454 43. Curtis Luck 25 $152,445 44. Max Homa 27 $150,640 45. Eric Axley 23 $150,256 46. Trevor Cone 13 $148,324 47. Scott Pinckney 23 $146,647 48. Michael Arnaud 17 $145,195 49. Jim Knous 23 $142,816 50. David Skinns 24 $138,068

