Wednesday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Bucknell 88, St. Bonaventure 85, OT

St. Francis Brooklyn 92, Medgar Evers 42

St. Peter’s 93, Lafayette 86, OT

SOUTH

Bryan 91, Point (Ga.) 79

FAU 98, Florida Tech 52

FIU 110, Webber 84

Howard 114, Washington Adventist 91

Kennesaw St. 68, Oglethorpe 57

Lindsey Wilson 77, Brescia 59

Marshall 105, E. Kentucky 77

Montreat 76, Tenn. Wesleyan 69

Stetson 116, Johnson 66

William & Mary 79, High Point 69

MIDWEST

Bradley 74, Wis.-Parkside 58

Cardinal Stritch 73, East-West 55

Dayton 78, North Florida 70

DePaul 80, Bethune-Cookman 58

Madonna 108, Olivet 90

Ohio 97, Wilberforce 61

Ohio St. 64, Cincinnati 56

South Dakota 83, York (Neb.) 58

Viterbo 77, Clarke 72

Wright St. 96, W. Carolina 73

SOUTHWEST

St. Edward’s 77, UTSA 76

TCU 66, CS Bakersfield 61

Texas A&M 98, Savannah St. 83

Texas A&M-CC 81, Howard Payne 34

FAR WEST

Arizona 90, Houston Baptist 60

Cal Poly 82, Menlo 75

Colorado St. 100, Colorado Christian 66

Pepperdine 100, CS Dominguez Hills 66

Saint Mary’s (Cal) 87, McNeese St. 65

San Jose St. 89, Life Pacific 72

EXHIBITION

Georgia Southern 138, Carver 51

