By The Associated Press

Sunday, Nov. 11 EAST

California 75, Penn St. 58

Drexel 51, Saint Joseph’s 34

George Washington 64, Princeton 49

Lafayette 59, Binghamton 50

Marist 72, Navy 48

Northeastern 58, Fordham 54

Robert Morris 67, La Salle 39

Seton Hall 84, UTSA 53

UConn 85, Ohio St. 53

West Virginia 95, NJIT 50

SOUTH

Charlotte 85, Wofford 63

Clemson 68, Lipscomb 26

Georgia 85, Winthrop 39

Georgia Tech 71, Appalachian St. 53

Maryland 82, Dayton 71

Miami 75, Hartford 62

NC State 78, Kent St. 61

UMBC 57, Kennesaw St. 53

Wake Forest 62, Richmond 48

MIDWEST

Ball St. 67, Cleveland St. 62

Indiana 59, Oakland 32

Marquette 102, N. Iowa 61

Michigan St. 75, ETSU 53

Nebraska 87, SC-Upstate 64

New Mexico St. 66, W. Michigan 54

Northwestern 84, Duke 58

Ohio 95, UNC-Wilmington 72

SOUTHWEST

TCU 96, MVSU 47

___

