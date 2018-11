By The Associated Press

Sunday, Nov. 11 EAST

Boston College 89, St. Peter’s 57

Bucknell 75, Quinnipiac 58

Buffalo 69, Md.-Eastern Shore 63

California 75, Penn St. 58

Advertisement

Dartmouth 66, Vermont 42

Drexel 51, Saint Joseph’s 34

George Washington 64, Princeton 49

Holy Cross 71, Rider 61

Lafayette 59, Binghamton 50

Marist 72, Navy 48

Northeastern 58, Fordham 54

Robert Morris 67, La Salle 39

Seton Hall 84, UTSA 53

Towson 78, UMass 53

UConn 85, Ohio St. 53

West Virginia 95, NJIT 50

SOUTH

Charlotte 85, Wofford 63

Clemson 68, Lipscomb 26

Davidson 72, Charleston Southern 34

Florida St. 63, Florida 56

Georgia 85, Winthrop 39

Georgia Tech 71, Appalachian St. 53

Kentucky 91, Southern U. 41

LSU 62, N. Colorado 57

Louisiana-Lafayette 70, McNeese St. 59

Maryland 82, Dayton 71

Miami 75, Hartford 62

Middle Tennessee 78, Furman 71

Morehead St. 84, Gardner-Webb 69

NC State 78, Kent St. 61

South Carolina 94, Alabama St. 38

Southern Miss. 68, Grambling St. 47

Tennessee 97, Presbyterian 49

UMBC 57, Kennesaw St. 53

UNC-Greensboro 92, Pfeiffer 23

Wake Forest 62, Richmond 48

MIDWEST

Ball St. 67, Cleveland St. 62

Indiana 59, Oakland 32

Iowa St. 70, N. Illinois 60

Marquette 102, N. Iowa 61

Michigan St. 75, ETSU 53

N. Dakota St. 56, New Hampshire 51

Nebraska 87, SC-Upstate 64

New Mexico St. 66, W. Michigan 54

North Dakota 62, Valparaiso 56

Northwestern 84, Duke 58

Ohio 95, UNC-Wilmington 72

Purdue 66, Harvard 65

SIU-Edwardsville 68, Illinois St. 61

South Dakota 96, Incarnate Word 43

Xavier 70, Tennessee Tech 60

SOUTHWEST

Houston Baptist 92, McMurry 41

Oklahoma St. 76, UC Riverside 51

TCU 96, MVSU 47

Texas A&M 73, Jacksonville 53

Texas Southern 83, Paul Quinn College 54

Texas Tech 86, Louisiana-Monroe 42

FAR WEST

Auburn 79, New Mexico 76

Baylor 65, Arizona St. 59

Denver 92, Air Force 66

Gonzaga 63, E. Washington 51

Pacific 83, UC Davis 80

Portland St. 80, San Jose St. 51

Sacramento St. 88, Cal Poly 85

Saint Mary’s (Cal) 70, Washington St. 64

San Diego 58, Hawaii 50

Southern Cal 86, Long Beach St. 50

Stanford 115, Idaho 71

UCLA 59, Rice 50

Washington 81, N. Arizona 59

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.