By The Associated Press

Monday, Nov. 12 EAST

Boston U. 72, Brown 51

Columbia 70, Army 49

Cornell 48, Albany (NY) 34

Duquesne 73, Mount St. Mary’s 64

SOUTH

Belmont 78, Tulsa 53

Florida Gulf Coast 99, Florida Memorial 68

Georgia St. 67, FIU 61

Mercer 79, Georgia Southern 72

Northwestern St. 100, LeTourneau 40

SE Louisiana 70, Mobile 57

Savannah St. 101, Carver College 49

Troy 72, Samford 52

Vanderbilt 99, Austin Peay 70

W. Carolina 63, Young Harris 54

William & Mary 88, Howard 75

MIDWEST

E. Illinois 97, Lincoln (PA) 34

Kansas St. 61, Nebraska-Omaha 46

Loyola of Chicago 52, Detroit 43

Notre Dame 75, Penn 55

Old Dominion 76, Cincinnati 72

Purdue Fort Wayne 84, Taylor University (IN) 74

S. Dakota St. 80, Cent. Michigan 71

Texas A&M-CC 59, Rio Grande 49

W. Illinois 136, MacMurray 39

SOUTHWEST

Arkansas St. 77, Memphis 66

Lamar 94, Louisiana College 43

SMU 62, MVSU 47

Texas 64, North Texas 54

FAR WEST

Portland 89, Weber St. 73

