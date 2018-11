By The Associated Press

Tuesday, Nov. 13 EAST

Fairfield 71, LIU Brooklyn 43

Georgetown 45, Loyola (Md.) 30

James Madison 103, Delaware St. 57

Lehigh 63, Monmouth (NJ) 48

Maine 74, Bryant 57

Mass.-Lowell 79, Fisher 45

Rhode Island 46, Robert Morris 41

Rutgers 73, CCSU 44

Sacred Heart 72, Siena 50

St. Bonaventure 100, Canisius 94

Stony Brook 77, Hofstra 49

Youngstown St. 64, Pittsburgh 55

SOUTH

Akron 49, NC A&T 36

Alabama A&M 67, Tennessee St. 57

Coastal Carolina 57, SC State 44

Elon 83, NC Central 54

Iowa 104, W. Kentucky 67

Jackson St. 65, Cent. Arkansas 56

Norfolk St. 93, Cheyney University (PA) 40

North Alabama 70, Blue Mountain 42

North Florida 99, Trinity Baptist 40

SC-Upstate 69, Converse 51

Virginia Tech 72, Liberty 61

MIDWEST

Bowling Green 99, Marshall 76

Butler 86, Murray St. 65

IUPUI 73, UT Martin 72

Indiana St. 60, Saint Louis 56

Iowa St. 67, Auburn 64

Miami (Ohio) 60, E. Kentucky 44

FAR WEST

California 70, BYU 52

Santa Clara 60, San Diego St. 43

