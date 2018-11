By The Associated Press

Wednesday, Nov. 7 EAST

Navy 81, The Catholic University of America 36

UCF 61, Pittsburgh 58

Villanova 59, Hartford 41

SOUTH

Alabama 88, SE Louisiana 40

Bethune-Cookman 73, Edward Waters 46

Coll. of Charleston 95, North Greenville 62

Davidson 80, Queens University of Charlotte 47

Furman 71, Coker 42

Georgia St. 70, UNC-Greensboro 63

Hampton 72, FAU 68

Indiana St. 62, Marshall 53

Jacksonville 73, Webber International 39

Kennesaw St. 80, Middle Georgia 70

Kentucky 87, Alabama St. 35

Memphis 68, Jackson St. 67

Morgan St. 60, Washington Adventist University 43

Murray St. 81, Evansville 53

N. Kentucky 73, Alderson-Broaddus 32

NC State 77, Belmont 62

Radford 61, SC State 31

South Alabama 75, Spring Hill 57

MIDWEST

Drake 83, Nebraska 77

Ill.-Chicago 75, Valparaiso 65

Illinois 88, Alabama A&M 60

Indiana 68, Milwaukee 66

Kansas 67, UMKC 55

Purdue 80, Ball St. 38

South Dakota 77, Creighton 65

Wichita St. 76, Ark.-Pine Bluff 39

Xavier 91, Chicago St. 56

SOUTHWEST

North Texas 82, Mid-America Christian University 35

Texas A&M 65, Rice 54

FAR WEST

Gonzaga 76, Montana 52

Idaho St. 72, California Baptist 57

Pepperdine 65, Hawaii 64

S. Utah 69, San Diego 59

Stanford 71, UC Davis 43

UC Irvine 105, Life Pacific College 31

Utah 74, Nevada 52

Wyoming 80, Chadron State 33

