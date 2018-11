By The Associated Press

Tuesday, Nov. 20 EAST

Boston U. 67, Bryant 65

Delaware 85, Delaware St. 77

Fairleigh Dickinson 64, NJIT 43

Md.-Eastern Shore 72, Regent University 16

Advertisement

Saint Joseph’s 68, Niagara 54

St. Francis (Pa.) 86, Seton Hill 74

St. Peter’s 62, Lafayette 60

Stony Brook 72, Georgia Southern 43

Towson 71, UMBC 62

UMass 74, Rio Grande 70

Villanova 81, La Salle 68

SOUTH

Appalachian St. 65, Elon 62

Bethune-Cookman 68, FIU 57

Campbell 57, Norfolk St. 49

Hampton 72, James Madison 65

Marshall 82, Bluefield State 29

Morehead St. 121, Alice Lloyd 56

Murray St. 97, Lipscomb 61

Northwestern St. 78, Alcorn St. 65

SC State 57, Presbyterian 48

UNC-Greensboro 62, Young Harris 29

UNC-Wilmington 89, NC Central 82

Virginia 67, NC A&T 57

W. Kentucky 83, S. Illinois 76

Wofford 70, Winthrop 53

MIDWEST

Bowling Green 88, Loyola of Chicago 74

Butler 89, Mass.-Lowell 36

Green Bay 70, Maine 39

Kent St. 62, Youngstown St. 34

Miami (Ohio) 68, High Point 55

Minnesota 84, Ark.-Pine Bluff 42

N. Iowa 65, Creighton 55

Purdue Fort Wayne 72, Evansville 66

SE Missouri 81, W. Illinois 71

UAB 90, Chicago St. 45

SOUTHWEST

Lamar 104, LeTourneau 27

Louisiana Tech 80, Arkansas St. 70

Oral Roberts 75, UMKC 64

Rice 76, Texas Southern 71

SE Louisiana 63, SMU 62

Stephen F. Austin 93, Our Lady of the Lake 77

Texas A&M 61, UALR 40

Texas State 68, UTSA 60

Texas Tech 78, Texas A&M-CC 61

Texas-Arlington 78, Grambling St. 54

Tulsa 86, Saint Louis 75

FAR WEST

Abilene Christian 58, New Mexico St. 46

BYU 62, Utah St. 57

CS Bakersfield 74, Whittier 46

Fresno St. 65, Milwaukee 48

Montana 90, University of Providence 45

N. Colorado 53, Colorado St. 47

UC Irvine 75, S. Utah 58

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.