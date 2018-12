By The Associated Press

Saturday, Nov. 24 EAST

Boston College 73, Loyola (Md.) 47

Bucknell 77, Fairfield 54

Delaware 65, Lafayette 47

Detroit 58, Manhattan 56

Drexel 60, Vermont 44

Kansas St. 80, Princeton 61

Lehigh 62, Norfolk St. 41

Louisville 86, Hartford 69

Maine 58, NC A&T 52

Marist 71, Hofstra 57

Middle Tennessee 70, Dartmouth 58

Mount St. Mary’s 87, Towson 78

NJIT 79, W. Carolina 71

Northeastern 54, Air Force 41

Penn 65, Navy 61

Rider 56, Saint Joseph’s 54

Stanford 71, American U. 49

Syracuse 83, DePaul 81

UMass 90, Brown 61

West Virginia 81, E. Kentucky 39

SOUTH

Bradley 80, FAU 59

Cent. Michigan 74, Virginia 61

Charlotte 63, Liberty 61

Chattanooga 71, Saint Louis 61

Davidson 76, William & Mary 65

Duke 79, Ball St. 62

East Carolina 70, Wake Forest 61

Furman 70, Coll. of Charleston 67

Gonzaga 76, W. Kentucky 55

Kentucky 85, North Carolina 75

Maryland 58, Georgia 51

Mississippi St. 105, Jackson St. 38

Northwestern St. 71, Loyola (NO) 66

Old Dominion 78, Jacksonville 76

Rutgers 68, ETSU 44

SC-Upstate 82, NC Central 63

Sam Houston St. 65, Southern Miss. 61

South Florida 60, UCLA 56

St. John’s 64, Mississippi 59

Tennessee 73, UAB 69

Tennessee Tech 77, Charleston Southern 55

Troy 75, MVSU 54

Tulane 81, Cleveland St. 72

UCF 70, Richmond 48

Virginia Tech 61, Villanova 59

MIDWEST

Arizona St. 82, S. Illinois 38

Boise St. 61, N. Iowa 60

Cincinnati 71, Lipscomb 55

Green Bay 51, Dayton 35

Marquette 96, Ill.-Chicago 32

Milwaukee 56, UC Riverside 54

Missouri 65, Quinnipiac 51

North Alabama 80, SE Missouri 67

North Texas 92, N. Dakota St. 78

Ohio 87, Lamar 62

SIU-Edwardsville 57, Purdue Fort Wayne 49

UC Irvine 77, Indiana St. 61

Wright St. 57, Stetson 44

SOUTHWEST

New Mexico 89, Houston 84

Oral Roberts 81, Texas State 64

Stephen F. Austin 76, Tulsa 34

Texas Tech 82, Houston Baptist 76

FAR WEST

American U. 69, Hawaii 57

Denver 76, St. Bonaventure 62

Fordham 65, Washington 57

Grand Canyon 65, LIU Brooklyn 62

Loyola Marymount 61, Robert Morris 53

Oregon 79, Saint Mary’s (Cal) 55

Pacific 70, Wyoming 64

Portland 83, Cal St.-Fullerton 74

Portland St. 68, Seattle 43

SMU 55, N. Arizona 48

Sacramento St. 109, Illinois 107

San Jose St. 82, CS Bakersfield 72

Santa Clara 77, Missouri St. 73

UNLV 69, UC Santa Barbara 51

