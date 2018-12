By The Associated Press

Sunday, Nov. 25 EAST

Binghamton 60, Army 47

Boston College 112, Rider 61

Bucknell 91, Brown 78

Charlotte 62, Lehigh 60

Colgate 84, Columbia 71

Duquesne 93, St. Francis (Pa.) 73

Florida Gulf Coast 90, American U. 71

Hofstra 53, Stetson 50

Holy Cross 56, Albany (NY) 50

Howard 77, Fairleigh Dickinson 58

Maine 47, Penn 46

Monmouth (NJ) 55, Sacred Heart 50

Navy 72, NC A&T 49

New Hampshire 79, Bryant 74

Quinnipiac 69, Ball St. 66

SE Missouri 68, NJIT 58

Saint Joseph’s 49, Loyola (Md.) 46

Seton Hall 100, St. Francis Brooklyn 77

Stony Brook 81, Penn St. 70

UMass 59, Fairfield 49

SOUTH

Appalachian St. 74, Marshall 52

Auburn 71, Louisiana-Lafayette 59

Campbell 59, FIU 54

Cent. Michigan 73, Chattanooga 50

Coastal Carolina 90, Memphis 71

Georgia Southern 77, Bethune-Cookman 76

Jacksonville 68, Charleston Southern 58

James Madison 56, Winthrop 39

LSU 60, UALR 45

Louisiana-Monroe 57, New Orleans 44

Mercer 76, Bowling Green 63

Miami 73, Temple 61

Norfolk St. 66, Liberty 53

North Alabama 89, W. Carolina 66

Old Dominion 80, Tennessee Tech 73

Pittsburgh 78, Tennessee St. 56

Saint Louis 67, Virginia 65

UCF 71, Villanova 56

UNC-Asheville 60, Wofford 46

UNC-Greensboro 72, UNC-Pembroke 32

Vanderbilt 78, Presbyterian 43

Virginia Tech 85, Richmond 57

MIDWEST

Butler 58, Illinois St. 56

IUPUI 63, VCU 61

Indiana 91, N. Illinois 73

Kansas 75, Iona 44

Missouri 62, Duke 54

Nebraska 77, Radford 39

Nebraska-Omaha 57, Florida A&M 50

Northwestern 90, UT Martin 64

Oakland 71, Canisius 60

Rio Grande 74, St. Thomas (TX) 43

Wright St. 76, Marist 60

SOUTHWEST

Rice 93, McNeese St. 65

UTSA 66, Weber St. 59

FAR WEST

Colorado 78, Utah St. 68

Colorado St. 56, Cornell 53

Michigan 80, Washington 73

Middle Tennessee 66, UNLV 62

Southern Cal 72, Nevada 51

Texas-Arlington 80, San Francisco 73

UC Santa Barbara 62, Dartmouth 56

___

