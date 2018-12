By The Associated Press

Thursday, Nov. 29 EAST

Bucknell 77, St. Bonaventure 46

Georgetown 58, Fordham 38

Lehigh 67, Cornell 54

Mass.-Lowell 69, LIU Brooklyn 64

Providence 59, Yale 42

Sacred Heart 70, Hofstra 64

Saint Joseph’s 68, Columbia 61

Siena 55, Colgate 53

St. John’s 82, Delaware St. 44

SOUTH

Austin Peay 70, Lipscomb 58

Dillard 63, Southern U. 61

ETSU 95, Appalachian St. 64

Florida St. 87, Penn St. 58

High Point 102, Greensboro 50

James Madison 74, Liberty 53

Kansas 68, LSU 61

Louisville 85, Nebraska 68

Marshall 72, Evansville 65

Maryland 67, Georgia Tech 54

Middle Tennessee 69, Georgia St. 54

NC A&T 69, W. Carolina 51

NC State 66, Michigan 55

North Florida 82, Charleston Southern 76

South Alabama 78, Tennessee St. 56

Toledo 78, Belmont 69

Troy 116, Alabama St. 46

Winthrop 71, Coll. of Charleston 64

Wofford 59, Gardner-Webb 53

MIDWEST

Illinois St. 62, Oakland 56

Indiana St. 62, SE Missouri 51

Loyola of Chicago 81, Purdue Fort Wayne 67

Minnesota 72, Syracuse 68

Nebraska-Omaha 51, Detroit 42

Notre Dame 105, Iowa 71

Ohio St. 76, North Carolina 69

Pittsburgh 52, Northwestern 49

Purdue 74, Miami 63

S. Dakota St. 77, Green Bay 47

Saint Louis 62, S. Illinois 58

UMKC 98, Peru State 62

Valparaiso 76, Chicago St. 70

Xavier 65, Bowling Green 49

SOUTHWEST

Lamar 74, Texas A&M 68

FAR WEST

BYU 77, Utah Valley 51

California Baptist 91, La Sierra 44

Idaho St. 88, Benedictine at Mesa 51

Saint Mary’s (Cal) 80, UC Santa Barbara 55

___

