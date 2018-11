WTA Money Leaders

By The Associated Press

Final 1. Simona Halep $7,409,564 2. Caroline Wozniacki $6,657,719 3. Naomi Osaka $6,394,289 4. Elina Svitolina $5,737,247 5. Angelique Kerber $5,686,362 6. Sloane Stephens $5,068,099 7. Serena Williams $3,770,170 8. Karolina Pliskova $3,539,050 9. Petra Kvitova $3,301,389 10. Kiki Bertens $3,163,688 11. Ashleigh Barty $2,823,371 12. Anastasija Sevastova $2,765,414 13. Daria Kasatkina $2,747,441 14. Garbine Muguruza $2,675,489 15. Jelena Ostapenko $2,602,164 16. Madison Keys $2,554,853 17. Elise Mertens $2,364,006 18. Katerina Siniakova $2,063,611 19. Kristina Mladenovic $2,041,210 20. Caroline Garcia $2,039,824 21. Julia Goerges $1,993,421 22. Barbora Strycova $1,958,205 23. Aryna Sabalenka $1,867,872 24. Carla Suarez Navarro $1,645,782 25. Wang Qiang $1,596,204 26. Timea Babos $1,578,697 27. Ekaterina Makarova $1,562,855 28. Anett Kontaveit $1,513,329 29. Maria Sharapova $1,312,643 30. CoCo Vandeweghe $1,303,249 31. Hsieh Su-wei $1,270,928 32. Lesia Tsurenko $1,227,590 33. Barbora Krejcikova $1,183,541 34. Dominika Cibulkova $1,175,376 35. Mihaela Buzarnescu $1,114,218 36. Johanna Konta $1,043,096 37. Venus Williams $1,030,559 38. Aliaksandra Sasnovich $1,007,650 39. Zhang Shuai $982,583 40. Camila Giorgi $922,593 41. Daria Gavrilova $894,078 42. Elena Vesnina $852,614 43. Victoria Azarenka $847,800 44. Petra Martic $846,742 45. Yulia Putintseva $832,974 46. Donna Vekic $830,793 47. Irina-Camelia Begu $823,497 48. Danielle Collins $819,625 49. Anastasia Pavlyuchenkova $790,572 50. Andrea Sestini Hlavackova $787,523

