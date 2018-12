Alfred Dunhill Championship Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Leopard Creek CC Malelane, South Africa Purse: $1.7 million Yardage: 7,287; Par: 72 Final David Lipsky, United States 70-66-70-68—274 David Drysdale, Scotland 69-69-71-67—276 Zander Lombard, South Africa 71-69-68-69—277 Scott Jamieson, Scotland 71-66-68-72—277 Oliver Wilson, England 70-69-71-69—280 Ben Evans, England 70-70-71-69—280 Niklas Lemke, Sweden 72-68-70-71—281 Louis Oosthuizen, South Africa 71-69-70-71—281 Oliver Bekker, South Africa 66-73-75-68—282 Adri Arnaus, Spain 71-74-67-70—282 Pablo Larrazabal, Spain 69-73-67-73—282 Neil Schietekat, Spain 72-72-70-69—283 Darren Fichardt, South Africa 69-70-73-71—283 Dylan Frittelli, South Africa 69-70-72-72—283 Robert MacIntyre, Scotland 70-71-72-71—284 Romain Langasque, France 74-68-69-73—284 Brandon Stone, South Africa 69-70-69-76—284 Jean-Paul Strydom, South Africa 74-72-72-67—285 Masahiro Kawamura, Japan 72-71-72-70—285 Chris Paisley, England 75-70-70-70—285 Matt Wallace, England 74-71-70-70—285 Max Orrin, England 71-74-67-73—285 Sean Crocker, United States 72-68-71-74—285 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 75-69-66-75—285 Raphael Jacquelin, France 68-75-66-76—285 Also Ernie Els, South Africa 73-67-73-73—286 Branden Grace, South Africa 73-72-70-72—287 Chase Koepka, United States 73-72-75-79—299

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.