AP Female Athlete of the Year

2018 — Serena Williams, tennis

2017 — Katie Ledecky, swimming

2016 — Simone Biles, gymnastics

2015 — Serena Williams, tennis

2014 — Mo’ne Davis, baseball-x

2013 — Serena Williams, tennis

2012 — Gabby Douglas, gymnastics

2011 — Abby Wambach, soccer

2010 — Lindsey Vonn, skiing

2009 — Serena Williams, tennis

2008 — Candace Parker, basketball

2007 — Lorena Ochoa, golf

2006 — Lorena Ochoa, golf-x

2005 — Annika Sorenstam, golf

2004 — Annika Sorenstam, golf

2003 — Annika Sorenstam, golf

2002 — Serena Williams, tennis

2001 — Jennifer Capriati, tennis

2000 — Marion Jones, track

1999 — U.S. Soccer Team

1998 — Se Ri Pak, golf

1997 — Martina Hingis, tennis

1996 — Amy Van Dyken, swimming

1995 — Rebecca Lobo, basketball

1994 — Bonnie Blair, speedskating

1993 — Sheryl Swoopes, basketball

1992 — Monica Seles, tennis

1991 — Monica Seles, tennis

1990 — Beth Daniel, golf

1989 — Steffi Graf, tennis

1988 — Florence Griffith Joyner, track and field

1987 — Jackie Joyner-Kersee, track and field

1986 — Martina Navratilova, tennis

1985 — Nancy Lopez, golf

1984 — Mary Lou Retton, gymnastics

1983 — Martina Navratilova, tennis

1982 — Mary Decker Tabb, track

1981 — Tracy Austin, tennis-x

1980 — Chris Evert Lloyd, tennis

1979 — Tracy Austin, tennis

1978 — Nancy Lopez, golf

1977 — Chris Evert, tennis

1976 — Nadia Comaneci, gymnastics

1975 — Chris Evert, tennis

1974 — Chris Evert, tennis

1973 — Billie Jean King, tennis

1972 — Olga Korbut, gymnastics

1971 — Evonne Goolagong, tennis

1970 — Chi Cheng, track

1969 — Debbie Meyer, swimming

1968 — Peggy Fleming, figure skating

1967 — Billie Jean King, tennis

1966 — Kathy Whitworth, golf

1965 — Kathy Whitworth, golf

1964 — Mickey Wright, golf

1963 — Mickey Wright, golf

1962 — Dawn Fraser, swimming

1961 — Wilma Rudolph, track

1960 — Wilma Rudolph, track

1959 — Maria Bueno, tennis

1958 — Althea Gibson, tennis

1957 — Althea Gibson, tennis

1956 — Pat McCormick, diving

1955 — Patty Berg, golf

1954 — Babe Didrikson Zaharias, golf

1953 — Maureen Connolly, tennis

1952 — Maureen Connolly, tennis

1951 — Maureen Connolly, tennis

1950 — Babe Didrikson Zaharias, golf

1949 — Marlene Bauer, golf

1948 — Fanny Blankers-Koen, track

1947 — Babe Didrikson Zaharias, golf

1946 — Babe Didrikson Zaharias, golf

1945 — Babe Didrikson Zaharias, golf-x

1944 — Ann Curtis, swimming

1943 — Patty Berg, golf

1942 — Gloria Callen, swimming

1941 — Betty Hicks Newell, golf

1940 — Alice Marble, tennis

1939 — Alice Marble, tennis

1938 — Patty Berg, golf

1937 — Katherine Rawls, swimming

1936 — Helen Stephens, track-x

1935 — Helen Wills Moody, tennis

1934 — Virginia Van Wie, golf

1933 — Helen Jacobs, tennis

1932 — Babe Didrikson, track

1931 — Helene Madison, swimming

