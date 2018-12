ATP Money Leaders

By The Associated Press

Final 1. Novak Djokovic $15,967,184 2. Alexander Zverev $8,706,298 3. Rafael Nadal $8,663,347 4. Roger Federer $8,629,233 5. Juan Martin del Potro $5,958,251 6. Kevin Anderson $5,491,352 7. Marin Cilic $5,187,148 8. Dominic Thiem $4,624,646 9. John Isner $4,320,641 10. Kei Nishikori $4,049,255 11. Karen Khachanov $3,496,854 12. Borna Coric $3,026,481 13. Stefanos Tsitsipas $2,585,667 14. Kyle Edmund $2,199,984 15. Fabio Fognini $2,088,249 16. Nikoloz Basilashvili $2,070,214 17. Jack Sock $2,052,053 18. Diego Schwartzman $2,051,157 19. Grigor Dimitrov $1,818,849 20. Pablo Carreno Busta $1,817,782 21. Milos Raonic $1,784,657 22. Mike Bryan $1,778,177 23. David Goffin $1,737,921 24. Roberto Bautista Agut $1,725,352 25. Daniil Medvedev $1,665,414 26. Fernando Verdasco $1,654,378 27. Chung Hyeon $1,588,383 28. Pierre-Hugues Herbert $1,563,924 29. Marco Cecchinato $1,505,180 30. Denis Shapovalov $1,500,033 31. Richard Gasquet $1,381,694 32. Lucas Pouille $1,339,275 33. Philipp Kohlschreiber $1,287,751 34. Gael Monfils $1,269,851 35. Jan-Lennard Struff $1,267,772 36. Alex de Minaur $1,252,959 37. Damir Dzumhur $1,243,088 38. Joao Sousa $1,233,370 39. Adrian Mannarino $1,195,942 40. Robin Haase $1,195,354 41. Feliciano Lopez $1,190,793 42. Sam Querrey $1,186,361 43. Andrey Rublev $1,170,921 44. Gilles Simon $1,159,829 45. Mate Pavic $1,132,837 46. Oliver Marach $1,108,340 47. Nick Kyrgios $1,102,012 48. Marton Fucsovics $1,093,641 49. Steve Johnson $1,089,134 50. Leonardo Mayer $1,081,273

