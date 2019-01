Blue Jackets-Rangers Sums

By The Associated Press

Columbus 2 0 1 1—4 N.Y. Rangers 1 1 1 0—3

First Period_1, Columbus, Bjorkstrand 5 (Atkinson, Jenner), 9:17. 2, N.Y. Rangers, Vesey 10 (Namestnikov, Hayes), 13:59. 3, Columbus, Savard 2 (Harrington, Bjorkstrand), 16:08. Penalties_None.

Second Period_4, N.Y. Rangers, Kreider 18 (Hayes, Zuccarello), 1:45 (pp). Penalties_Harrington, CBJ, (boarding), 1:38.

Third Period_5, N.Y. Rangers, Kreider 19 (Lundqvist, Skjei), 12:06. 6, Columbus, Werenski 7 (Jenner), 17:40. Penalties_Smith, NYR, (hooking), 4:32.

Overtime_7, Columbus, Dubois 14 (Panarin, Jones), 0:31. Penalties_None.

Shots on Goal_Columbus 6-11-11-1_29. N.Y. Rangers 5-12-5_22.

Power-play opportunities_Columbus 0 of 1; N.Y. Rangers 1 of 1.

Goalies_Columbus, Korpisalo 6-2-2 (22 shots-19 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 10-9-7 (30-26).

A_18,006 (18,006). T_2:29.

Referees_Eric Furlatt, Garrett Rank. Linesmen_Michel Cormier, Derek Nansen.

