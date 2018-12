Broncos-49ers Stats

By The Associated Press

Denver 0 0 7 6—14 San Francisco 3 17 0 0—20 First Quarter

SF_FG Gould 40, 10:23.

Second Quarter

SF_FG Gould 29, 13:01.

SF_Kittle 85 pass from Mullens (Gould kick), 9:47.

SF_Pettis 1 pass from Mullens (Gould kick), :08.

Advertisement

Third Quarter

Den_Lindsay 3 run (McManus kick), 6:05.

Fourth Quarter

Den_Hamilton 1 pass from Keenum (McManus kick), 3:53.

A_69,449.

___

Den SF First downs 22 24 Total Net Yards 274 389 Rushes-yards 27-103 30-84 Passing 171 305 Punt Returns 3-20 3-26 Kickoff Returns 5-66 3-46 Interceptions Ret. 1-0 0-0 Comp-Att-Int 24-42-0 20-33-1 Sacked-Yards Lost 2-15 3-27 Punts 6-47.8 5-42.0 Fumbles-Lost 4-0 3-0 Penalties-Yards 11-62 11-87 Time of Possession 29:19 30:41

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Denver, Freeman 6-36, Lindsay 14-30, Keenum 4-24, Patrick 1-11, Janovich 1-3, Sutton 1-(minus 1). San Francisco, Wilson 23-90, Morris 2-4, Mullens 5-(minus 10).

PASSING_Denver, Keenum 24-42-0-186. San Francisco, Mullens 20-33-1-332.

RECEIVING_Denver, Patrick 7-85, Hamilton 7-47, Lindsay 4-21, Sutton 2-14, Booker 2-11, Parker 1-5, LaCosse 1-3. San Francisco, Kittle 7-210, Pettis 3-49, Bourne 2-22, Juszczyk 2-21, Goodwin 2-20, T.Taylor 1-6, Wilson 1-6, Morris 1-3, Staley 1-(minus 5).

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.