Canucks-Blue Jackets Sum

By The Associated Press

Vancouver 0 0 3—3 Columbus 1 0 1—2

First Period_1, Columbus, Jones 6 (Panarin, Atkinson), 0:47.

Second Period_None.

Third Period_2, Vancouver, Leivo 6 (Tanev, Pettersson), 8:11. 3, Columbus, Bjorkstrand 3 (Harrington, Dubois), 9:56. 4, Vancouver, Pettersson 16 (Edler, Leivo), 16:56. 5, Vancouver, Virtanen 10 (Motte), 18:14.

Shots on Goal_Vancouver 7-7-11_25. Columbus 9-17-9_35.

Advertisement

Power-play opportunities_Vancouver 0 of 1; Columbus 0 of 2.

Goalies_Vancouver, Markstrom 11-9-3 (36 shots-34 saves). Columbus, Korpisalo 5-2-2 (25-22).

A_14,689 (18,500). T_2:27.

Referees_Kyle Rehman, Brad Watson. Linesmen_Derek Amell, Jonny Murray.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.