Tuesday, Dec. 4 EAST

American U. 95, St. Francis (Pa.) 82

Boston U. 79, Mass.-Lowell 60

Bucknell 92, La Salle 79

Holy Cross 82, UMass 78

Indiana 64, Penn St. 62

Maine 75, Fordham 68, 2OT

NJIT 77, Army 72

Penn 89, Miami 75

Providence 100, Boston College 95, OT

Seton Hall 77, New Hampshire 57

Syracuse 72, Northeastern 49

SOUTH

Appalachian St. 100, Howard 86

Auburn 67, UNC-Asheville 41

Belmont 76, Lipscomb 74

Clemson 65, St. Peter’s 60

Davidson 99, Winthrop 81

Florida 66, West Virginia 56

Furman 98, Elon 77

Georgia St. 83, Alabama 80

Grambling St. 81, Centenary College of Louisiana 57

Jacksonville 94, Presbyterian 88

James Madison 73, Radford 66

Louisiana Tech 82, Prairie View 68

Memphis 88, S. Dakota St. 80

Mississippi St. 90, McNeese St. 77

SE Missouri 77, MVSU 57

UAB 73, North Alabama 67

MIDWEST

Cent. Michigan 100, Youngstown St. 94, 3OT

Cincinnati 78, N. Kentucky 65

Dayton 98, Detroit 59

E. Illinois 90, Fontbonne 37

High Point 55, Valparaiso 53

Kansas 72, Wofford 47

Marquette 76, UTEP 69

Michigan 62, Northwestern 60

Missouri 65, Texas-Arlington 45

Oklahoma 85, Notre Dame 80

SOUTHWEST

Abilene Christian 83, Campbell 68

Arkansas St. 87, Evansville 77

Bradley 68, UALR 62

Houston 79, Lamar 56

Incarnate Word 82, Trinity (TX) 57

FAR WEST

CS Bakersfield 67, UC Merced 53

Colorado 82, South Dakota 58

New Mexico St. 100, New Mexico 65

Saint Mary’s (Cal) 93, Bethune-Cookman 61

