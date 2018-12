By The Associated Press

Wednesday, Dec. 5 EAST

Buffalo 89, Le Moyne 55

Canisius 68, Robert Morris 62

Colgate 64, Columbia 62

Drexel 95, Loyola (Md.) 86

Duquesne 93, Marshall 82

George Washington 68, Towson 64

Hofstra 75, Monmouth (NJ) 73

Navy 80, Delaware 65

Quinnipiac 64, Dartmouth 59

Saint Joseph’s 92, Princeton 82

St. Bonaventure 82, Siena 40

St. John’s 85, Mount St. Mary’s 71

Stony Brook 69, Manhattan 62

UConn 90, Lafayette 63

Villanova 69, Temple 59

Yale 97, Lehigh 87

SOUTH

Coastal Carolina 75, Hampton 66

Duke 84, Hartford 54

E. Kentucky 79, SC-Upstate 77

FAU 68, Mercer 64

Louisiana-Lafayette 97, Loyola (NO) 84

Louisville 86, Cent. Arkansas 41

Morgan St. 74, Binghamton 68

NC State 100, W. Carolina 67

New Orleans 71, South Alabama 60

North Carolina 97, UNC-Wilmington 69

Old Dominion 71, William & Mary 53

Richmond 82, Coppin St. 47

Stetson 68, W. Illinois 64

The Citadel 127, Johnson & Wales (NC) 93

Tulane 87, UT Martin 74

Vanderbilt 79, Middle Tennessee 51

Virginia Tech 89, VMI 68

MIDWEST

Ball St. 75, Loyola of Chicago 69

Butler 70, Brown 55

Cleveland St. 82, Bowling Green 64

Ill.-Chicago 94, Illinois St. 75

Miami (Ohio) 65, Wright St. 62

Minnesota 85, Nebraska 78

Missouri St. 84, W. Kentucky 78

N. Illinois 71, UC Davis 62

North Texas 80, Indiana St. 69

Ohio St. 77, Illinois 67

Purdue Fort Wayne 68, Akron 65

Rio Grande 70, North Dakota 56

S. Illinois 61, Saint Louis 56

Toledo 101, Detroit 57

Xavier 82, Ohio 61

SOUTHWEST

Florida Gulf Coast 96, Oral Roberts 76

TCU 67, SMU 59

Texas State 61, Texas A&M-CC 55

Texas Tech 65, Ark.-Pine Bluff 47

Tulsa 74, Oklahoma St. 71

VCU 54, Texas 53

FAR WEST

Air Force 73, Denver 65

Arkansas 98, Colorado St. 74

BYU 95, Utah St. 80

CS Northridge 76, Cal State San Marcos 72

Fresno St. 71, Weber St. 52

Long Beach St. 82, S. Utah 71

Loyola Marymount 59, Cal St.-Fullerton 49

Pacific 74, Texas of the Permian Basin 69

Portland St. 87, Portland 78

San Diego 73, San Diego St. 61

San Francisco 79, California 60

UC Irvine 69, California Baptist 66

Washington St. 90, Idaho 70

Wyoming 73, South Carolina 64

