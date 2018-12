By The Associated Press

Saturday, Dec. 8 EAST

CCSU 79, Penn State Wilkes-Barre 58

Dartmouth 78, Maine 52

LIU Brooklyn 74, St. Peter’s 58

Morgan St. 74, Towson 69

Penn St. 76, Colgate 65

Rhode Island 79, Holy Cross 63

Seton Hall 84, Kentucky 83, OT

UMBC 91, Drexel 76

West Virginia 69, Pittsburgh 59

SOUTH

Marist 79, Stetson 75

Memphis 94, UAB 76

Michigan St. 63, Florida 59

UCF 70, Grambling St. 45

W. Carolina 71, UNC-Asheville 59

MIDWEST

Cincinnati 62, Xavier 47

E. Michigan 105, Central State 53

Indiana St. 77, Truman State 69

Michigan 89, South Carolina 78

Northwestern 75, DePaul 68

W. Michigan 88, Youngstown St. 77

SOUTHWEST

Abilene Christian 93, Schreiner 53

Oklahoma 80, Wichita St. 48

FAR WEST

Nevada 72, Arizona St. 66

___

