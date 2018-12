By The Associated Press

Saturday, Dec. 8 EAST

Brown 71, Stony Brook 69

Buffalo 80, St. Bonaventure 62

CCSU 79, Penn State Wilkes-Barre 58

Dartmouth 78, Maine 52

Fordham 78, Rutgers 70

Hofstra 89, Rider 73

Jacksonville St. 81, Delaware St. 54

LIU Brooklyn 74, St. Peter’s 58

Lehigh 85, Mount St. Mary’s 78

Loyola (Md.) 83, Binghamton 65

Morgan St. 74, Towson 69

NJIT 82, St. Francis Brooklyn 60

Northeastern 92, Oakland 83

Penn 83, La Salle 65

Penn St. 76, Colgate 65

Quinnipiac 88, Lafayette 77

Rhode Island 79, Holy Cross 63

Siena 74, Robert Morris 71

Syracuse 72, Georgetown 71

UMBC 91, Drexel 76

Valparaiso 82, George Washington 79

Vermont 71, Harvard 65

Villanova 70, Saint Joseph’s 58

West Virginia 69, Pittsburgh 59

SOUTH

Alcorn St. 109, Champion Christian College 45

Appalachian St. 82, NC Central 73

Austin Peay 116, Calvary University 33

Duke 91, Yale 58

E. Kentucky 76, N. Kentucky 74

ETSU 80, UT Martin 62

Furman 74, SC-Upstate 60

Gardner-Webb 102, Johnson & Wales (NC) 55

Georgia Southern 89, Mercer 74

Howard 85, American U. 83

Jacksonville 100, Middle Georgia State 57

Marist 79, Stetson 75

Maryland 55, Loyola of Chicago 41

Memphis 94, UAB 76

Michigan St. 63, Florida 59

Mississippi St. 82, Clemson 71

NC A&T 92, Greensboro 67

Seton Hall 84, Kentucky 83, OT

South Alabama 81, Tulane 60

Toledo 75, Marshall 74, OT

UCF 70, Grambling St. 45

W. Carolina 71, UNC-Asheville 59

William & Mary 76, Hampton 71

MIDWEST

Bowling Green 97, Green Bay 68

Butler 95, N. Illinois 68

Cent. Michigan 95, S. Utah 86

Cincinnati 62, Xavier 47

E. Michigan 105, Central State 53

Illinois 77, UNLV 74

Indiana 68, Louisville 67

Indiana St. 77, Truman State 69

Kent St. 83, Wright St. 76

Marquette 74, Wisconsin 69, OT

Miami (Ohio) 85, Purdue Fort Wayne 79

Michigan 89, South Carolina 78

Minnesota 72, Arkansas St. 56

N. Iowa 75, Dubuque 67

Nebraska 94, Creighton 75

Northwestern 75, DePaul 68

Ohio 78, Radford 69

SIU-Edwardsville 92, Harris-Stowe State 87

UMKC 65, South Dakota 63

W. Michigan 88, Youngstown St. 77

SOUTHWEST

Abilene Christian 93, Schreiner 53

Cent. Arkansas 85, UALR 82

Houston 63, Oklahoma St. 53

North Texas 63, Texas-Arlington 61

Oklahoma 80, Wichita St. 48

Texas State 90, Houston Baptist 80

Tulsa 47, Kansas St. 46

UTSA 104, Mid-America Christian 74

W. Kentucky 78, Arkansas 77

FAR WEST

Army 66, Air Force 61

BYU 74, Utah 59

Boise St. 82, Central Washington 62

Colorado 84, Ill.-Chicago 72

Colorado St. 71, Sam Houston St. 65

Nevada 72, Arizona St. 66

Utah St. 76, Weber St. 67

___

