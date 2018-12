By The Associated Press

Sunday, Dec. 9 EAST

Columbia 74, Iona 71

Delaware 88, St. Francis (Pa.) 83

Duquesne 80, Longwood 71

Niagara 71, New Hampshire 67

Advertisement

St. John’s 89, Princeton 74

Wagner 105, New Rochelle 57

SOUTH

Alabama 76, Arizona 73

Chattanooga 83, VMI 65

Coll. of Charleston 87, Georgia College & State 69

Georgia Tech 73, Florida A&M 40

LSU 91, Incarnate Word 50

Lipscomb 107, Navy 81

Old Dominion 79, Fairfield 69

Samford 77, Alabama A&M 59

Tennessee St. 64, Coppin St. 55

Tennessee Tech 97, Hiwassee 60

Virginia 57, VCU 49

Virginia Tech 81, SC State 44

Wofford 82, Coastal Carolina 71

MIDWEST

Cleveland St. 77, Notre Dame College 56

Evansville 89, Ball St. 77

Iowa St. 101, Southern U. 65

North Dakota 83, Milwaukee 72

Saint Louis 65, Oregon St. 61

SOUTHWEST

Texas 72, Purdue 68

FAR WEST

Denver 93, Western Colorado University 69

Hawaii 82, Hawaii Hilo 75

Montana St. 95, Washington St. 90

Nevada 74, Grand Canyon 66

San Diego 82, CS Northridge 68

Santa Clara 82, Sonoma State 54

Tennessee 76, Gonzaga 73

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.