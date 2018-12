By The Associated Press

Tuesday, Dec. 11 EAST

NJIT 53, Fordham 50

Penn 78, Villanova 75

St. Francis Brooklyn 75, Mass.-Lowell 69

Towson 80, UMBC 76, 2OT

Yale 71, Albany (NY) 63

SOUTH

Furman 77, Charleston Southern 69

Jackson St. 77, Fisk 56

Liberty 79, SC State 55

Louisiana Tech 96, MVSU 80

Louisiana-Lafayette 122, Prairie View 90

Louisiana-Monroe 72, Grambling St. 67

Maryland 94, Loyola (Md.) 71

Southern Miss. 81, Millsaps 47

UCF 95, Georgia Southern 88

MIDWEST

Green Bay 112, UW-Stout 46

Minnesota 80, North Florida 71

S. Dakota St. 139, Savannah St. 72

SOUTHWEST

UALR 67, Miles 47

FAR WEST

Colorado 78, New Mexico 75

Denver 90, Wyoming 87, OT

N. Colorado 118, Johnson & Wales (CO) 52

Sacramento St. 81, Holy Names 56

