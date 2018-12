By The Associated Press

Sunday, Dec. 16 EAST

Boston College 77, Fairfield 67

Drexel 92, Quinnipiac 83

Duquesne 72, Maine 46

Florida Gulf Coast 76, UMBC 53

Fordham 74, Howard 67

Hartford 87, Oakland 82

Niagara 77, Cornell 74

Providence 87, CCSU 63

Rhode Island 83, West Virginia 70

St. John’s 73, Wagner 58

Stony Brook 74, Delaware 68

Vermont 75, Northeastern 70

SOUTH

Canisius 92, Elon 91

Coastal Carolina 69, NC Central 65

Mississippi 90, Chattanooga 70

N. Kentucky 72, Miami (Ohio) 66

Troy 87, W. Kentucky 81

UCF 90, Stetson 65

William & Mary 106, William Peace 89

Winthrop 109, Hiwassee 66

MIDWEST

Bowling Green 82, Findlay 57

Illinois St. 88, Cleveland St. 77, OT

Loyola of Chicago 80, Norfolk St. 49

Michigan St. 104, Green Bay 83

Milwaukee 87, Wisconsin Lutheran 64

Nebraska 79, Oklahoma St. 56

SOUTHWEST

Houston 68, Saint Louis 64

TCU 90, Indiana St. 70

Tulsa 72, Dayton 67

UTEP 68, UC Riverside 56

FAR WEST

New Mexico 82, Cent. Arkansas 70

Pacific 79, CS Northridge 77

San Francisco 68, Cal St.-Fullerton 54

South Dakota 68, Colorado St. 63

UC Davis 83, William Jessup 65

___

