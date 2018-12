By The Associated Press

Tuesday, Dec. 18 EAST

Buffalo 71, Syracuse 59

Coll. of Charleston 83, Siena 58

Georgetown 83, Appalachian St. 73

Mount St. Mary’s 56, American U. 55

Providence 73, Albany (NY) 43

St. Francis (Pa.) 96, Franciscan University of Steubenville 63

UConn 97, Drexel 65

Vermont 83, St. Bonaventure 76, 2OT

SOUTH

Alabama 84, Liberty 75

Charlotte 55, East Carolina 49

Clemson 78, Charleston Southern 51

Duke 101, Princeton 50

Elon 76, Kennesaw St. 67

Florida 71, Mercer 63

Georgia 81, Oakland 69

Georgia Southern 79, Bradley 74, OT

Jacksonville St. 64, North Alabama 50

Louisiana-Lafayette 80, McNeese St. 67

Louisiana-Monroe 95, Nicholls 68

Murray St. 66, Evansville 64

New Orleans 90, Williams Baptist 62

Northwestern St. 84, Louisiana College 64

South Florida 82, FIU 73

Stetson 80, UNC-Asheville 74

The Citadel 82, Campbell 76

UAB 76, Alcorn St. 49

UNC-Greensboro 65, Radford 58

UT Martin 75, Chattanooga 72

MIDWEST

Akron 82, Tennessee St. 60

Butler 76, Presbyterian 67

Iowa 78, W. Carolina 60

Kansas 89, South Dakota 53

Loyola of Chicago 75, Benedictine 47

Marquette 92, North Dakota 66

Missouri 71, Xavier 56

Notre Dame 69, Binghamton 56

Ohio St. 75, Youngstown St. 56

Purdue Fort Wayne 87, IUPUI 77

Rice 75, Rio Grande 67

Wright St. 78, Morehead St. 67

SOUTHWEST

Arkansas St. 71, Missouri St. 63

Oklahoma 83, Creighton 70

Sam Houston St. 78, Alabama St. 57

Stephen F. Austin 59, Baylor 58

Texas A&M-CC 81, Huston-Tillotson 63

FAR WEST

Denver 76, Montana St. 64

Gonzaga 89, Texas-Arlington 55

North Texas 74, New Mexico 65

Oregon 71, Florida A&M 64

S. Dakota St. 74, E. Washington 64

Stanford 78, San Jose St. 73

___

