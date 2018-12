By The Associated Press

Wednesday, Dec. 19 EAST

Delaware St. 73, Delaware 71

Fairleigh Dickinson 83, St. Peter’s 74

Hofstra 71, Stony Brook 64

Lafayette 95, Rosemont 54

Marist 58, New Hampshire 49

Penn St. 73, Duquesne 67

Quinnipiac 87, Bethune-Cookman 63

Seton Hall 90, Sacred Heart 76

St. John’s 86, St. Francis Brooklyn 52

SOUTH

Belmont 80, W. Kentucky 74

California Baptist 79, Southern U. 76

FAU 76, Florida College 64

Florida Gulf Coast 87, Keiser 85

Florida St. 95, North Florida 81

Gardner-Webb 106, Brevard College 29

Georgia St. 86, UNC-Wilmington 71

Grambling St. 69, SE Louisiana 68

Memphis 99, UALR 89

Miami 80, Houston Baptist 73

Mississippi St. 98, Wofford 87

NC State 78, Auburn 71

Old Dominion 63, Richmond 54

SC-Upstate 85, Truett-McConnell 54

South Alabama 79, Alabama A&M 67

Tennessee 83, Samford 70

Virginia 69, South Carolina 52

Virginia Tech 82, NC A&T 60

MIDWEST

Cent. Michigan 81, UMKC 72

Cleveland St. 82, Niagara 60

Dayton 85, W. Michigan 72

DePaul 81, Incarnate Word 71

Drake 76, Rider 58

Grand Canyon 73, N. Iowa 62

Indiana 86, Cent. Arkansas 53

Kansas St. 55, Southern Miss. 51

N. Dakota St. 90, Northland College 43

Nebraska-Omaha 85, UC Santa Barbara 74

Saint Louis 74, NC Central 65

Toledo 86, Cornell 70

UC Irvine 52, E. Michigan 48

Wichita St. 84, Oral Roberts 63

SOUTHWEST

Lamar 80, Texas Southern 72

Texas A&M 71, Valparaiso 49

FAR WEST

Arizona 61, Montana 42

New Mexico St. 92, CS Northridge 57

Utah Valley 88, Idaho St. 77

___

