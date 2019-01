By The Associated Press

Saturday, Dec. 29 EAST

George Washington 71, American U. 67, OT

Georgetown 102, Howard 67

Hartford 65, Marist 56

Mass.-Lowell 100, Sacred Heart 91, OT

Niagara 83, Norfolk St. 75

Penn St. 74, UMBC 52

Pittsburgh 68, Colgate 54

Robert Morris 108, Hood 51

Rutgers 70, Maine 55

Saint Joseph’s 59, Wagner 57

Siena 75, Cal Poly 54

St. Peter’s 83, Hampton 80, OT

Syracuse 81, St. Bonaventure 47

SOUTH

ETSU 79, Furman 56

Fayetteville State 80, UNC-Asheville 63

Florida 77, Butler 43

Gardner-Webb 73, Wake Forest 69

Georgia St. 117, Middle Georgia State 69

Harvard 71, Mercer 67

Kentucky 71, Louisville 58

Longwood 110, The Citadel 94

Memphis 96, Florida A&M 65

Mississippi 87, Florida Gulf Coast 57

Mississippi St. 103, BYU 81

Nicholls 88, Campbellsville-Harrodsburg 63

North Carolina 82, Davidson 60

Richmond 91, South Alabama 82

Samford 96, VMI 68

South Florida 60, Fairleigh Dickinson 54

Tennessee 96, Tennessee Tech 53

Troy 71, Ark.-Pine Bluff 63

UAB 75, Arkansas-Monticello 67

Vanderbilt 95, Tennessee St. 76

Winthrop 76, Prairie View 62

Wofford 74, W. Carolina 54

MIDWEST

Ball St. 116, Delaware St. 57

Dayton 94, Georgia Southern 90

Drake 98, McKendree 70

FAU 73, Illinois 71, OT

Kansas 87, E. Michigan 63

Michigan St. 88, N. Illinois 60

Missouri 75, Morehead St. 61

N. Dakota St. 71, South Dakota 65

Nebraska 79, Southwest Minnesota State 38

Notre Dame 63, Coppin St. 56

Ohio St. 82, High Point 64

Purdue Fort Wayne 84, North Dakota 73

Toledo 77, Penn 45

Valparaiso 97, Purdue University Northwest 61

Xavier 74, DePaul 65

SOUTHWEST

Abilene Christian 88, McMurry 40

Houston 80, NJIT 59

Houston Baptist 143, Dallas Christian 92

Lamar 122, Champion Christian College 58

North Texas 103, Rice 87

Oklahoma St. 69, Texas A&M-CC 59

Texas Southern 88, Texas A&M 73

UTSA 70, Southeastern Oklahoma State 67

FAR WEST

Montana 86, N. Arizona 73

Montana St. 92, S. Utah 62

Nevada 86, Utah 71

Santa Clara 79, Washington St. 71

