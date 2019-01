Friday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Hofstra 91, Delaware 46

Manhattanville 92, Old Westbury 78

Northeastern 93, Drexel 83

Westfield St. 84, Baruch 72

SOUTH

East Carolina 77, NC A&T 57

Georgia Tech 87, Kennesaw St. 57

LSU 81, Louisiana-Monroe 69

N. Kentucky 92, IUPUI 77

NC State 97, Loyola (Md.) 64

Towson 77, Elon 60

Virginia Tech 85, Md.-Eastern Shore 40

William & Mary 79, James Madison 74

MIDWEST

Detroit 78, Youngstown St. 66

Kent St. 70, Albany (NY) 68

Marquette 84, Southern U. 41

N. Dakota St. at South Dakota, ppd.

North Dakota at Purdue Fort Wayne, ppd.

Oakland 89, Cleveland St. 77

Omaha 91, Denver 84

S. Dakota St. 100, W. Illinois 58

Thomas More 89, Adrian 57

UIC 75, Wright St. 72

SOUTHWEST

Arkansas 76, Austin Peay 65

Texas 76, Texas-Arlington 56

Texas Tech 71, Rio Grande 46

FAR WEST

Air Force 72, UC Riverside 60

Gonzaga 96, North Alabama 51

Hawaii Pacific at TCU, ppd.

Loyola Marymount 77, UC Davis 59

Utah St. 84, E. Oregon 57

