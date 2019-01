Friday’s Scores

By The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Atholton 69, Wellsville, N.Y. 31

Baltimore Douglass 56, Loudoun County, Va. 53

Broadneck 73, North County 35

Calvary Christian, N.J. 54, Mt. Airy Christian 49

Dematha 83, Arlington Bowie, Texas 53

Eastern, D.C. 87, Chapelgate 62

Frederick 67, Quince Orchard 61

Frederick Douglass 58, Woodlawn 49

Georgetown Prep 67, Roswell, Ga. 52

Gilman 65, Bethesda 55

Glenelg 60, La Plata 59

Green Street Academy 73, Allegany 48

Hammond 53, Kent County 47

Harford Tech 60, North Harford 34

Harwood Southern 68, Hubie Blake 58

Huntingtown 39, St. Mary’s 33

Indian Creek 39, Crossland 33

John Carroll 45, Millville, N.J. 40

Landon 71, West Potomac, Va. 60

Liberty 68, Archbishop Spalding 62

Liberty Heights, N.C. 71, Bishop McNamara 61

Loyola 66, Canisius, N.Y. 56

Magruder 67, Walter Johnson 50

Maryland School for the Deaf 60, Fannett-Metal, Pa. 30

Meade 64, High Point 62

Mt. Hebron 80, South Carroll 63

Neumann-Goretti, Pa. 83, Dulaney 78

Northern Garrett 70, Mountain Ridge 58

Oakland Mills 64, Central Bucks West, Pa. 54

Oakland Southern 70, Thomas Jefferson, Pa. 43

Paint Branch 75, Surrattsville 54

Potomac 79, Largo 56

Rock Creek Christian Academy 63, Granby, Va. 59

Roselle Catholic, N.J. 76, Eleanor Roosevelt 72

South Hagerstown 75, Broadfording Christian Academy 66

South River 65, C. Milton Wright 48

St. Andrew’s 57, McDonough 50

St. John’s, D.C. 64, Bullis 50

St. Maria Goretti 48, Miami Palmetto, Fla. 45

Suitland 54, Eastern Tech 24

TPLS Christian, Va. 71, Coppin Academy 59

Thomas Stone 73, Centennial 59

Tuscarora 64, Clarksburg 51

Walt Whitman 49, New Town 43

Westlake 62, Hyattsville Northwestern 46

Wheaton 64, Poolesville 51

Williamsport 67, Thurgood Marshall Academy, D.C. 56

Woodrow Wilson, D.C. 81, Baltimore Poly 57

Benedictine Capital City Classic=

Miller School, Va. 61, Gerstell Academy 32

Chick-Fil-A Classic=

St. Frances 53, St. Benedict’s, N.J. 44

Governer’s Challenge=

Boys Latin 73, Abraham Lincoln, Pa. 65

St. Mary’s Ryken 89, Milford Mill 74

Governor’s Challenge=

Albert Einstein 57, Urbana 54

Lansdowne 58, Benjamin Franklin High School 55

Governors Challenge=

Forest Park, Va. 67, Cambridge/SD 60

Gaithersburg 65, Potomac, Va. 55

Osbourn Park, Va. 69, Pocomoke 45

Pete and Jameer Nelson Classic=

LaSalle, Pa. 66, Calvert Hall College 45

Skip Fowler Memorial Tournament=

Martinsburg, W.Va. 72, Frederick Christian Academy 19

Tri State Shootout=

Berkeley Springs, W.Va. 60, Hancock 44

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Glen Burnie vs. Long Reach, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Annapolis 42, Wilde Lake 25

Annapolis Area Christian 65, Northern – Cal 23

Arundel 69, Cambridge/SD 21

Atholton 55, Leonardtown 49

Baltimore Northwestern 25, Central 23

Baltimore Poly 53, Mt. De Sales Academy 47

Bishop McNamara 74, Neumann-Goretti, Pa. 52

Boonsboro 72, Pocomoke 33

C. H. Flowers 52, Anacostia, D.C. 35

Calvert 51, Osbourn, Va. 41

Great Mills 57, Patuxent 22

Gwynn Park 56, Ballou, D.C. 22

Hammond 77, Liberty 73

Harwood Southern 62, Delco Christian, Pa. 20

Holy Cross 53, Christ the King High School, N.C. 24

Huntingtown 62, St. Mary’s 59

King George, Va. 56, Chopticon 34

Maret, D.C. 55, Chesapeake Math and IT Academy 43

Middletown 50, Poolesville 42

Oakland Mills 54, Westminster 47

Old Mill 68, Westlake 27

Roland Park Country 54, National Christian Academy 48

Saint James 40, Mt. Carmel 34

Smithsburg 45, Clear Spring 13

T.C. Williams, Va. 57, Pikesville 45

Thomas Stone 52, Snow Hill 16

Towson 55, Concordia Prep 31

Winston Churchill 62, Quince Orchard 29

Wise 57, Saint Paul’s Girls 51

Boo Williams Christmas Classic=

Bronze Bracket=

Ocean Lakes, Va. 60, St. Mary’s Ryken 48

Carolina Invitational=

Fort Dorchester, S.C. 39, Largo 28

Governor’s Challenge=

Urbana 55, New Dorp, N.Y. 46

Hancock Mixer=

Maryland School for the Deaf 54, Berkeley Springs, W.Va. 23

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

